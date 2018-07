Stasera in TV | i Film di Oggi Venerdì 13 Luglio 2018

Hero - film Stasera in tv : trama - curiosità - streaming - trailer : Hero è il film stasera in tv, venerdì 13 luglio 2018, in onda in prima serata su IRIS alle 21. Diretto da Zhang Yimou è interpretato da Jet Li e Tony Leung Chiu Wai. La trama racconta una storia di duemila anni fa quando in Cina il Re di Qin vuole diventare Primo Imperatore. Da tempo è il bersaglio di assassini provenienti dagli altri regni e … Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI ...

Cosa c’è Stasera in tv 13 luglio 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality : stasera in tv 12 luglio 2018 Cosa c’è? Ecco di seguita una breve guida con alcuni dei programmi proposti dalle principali reti in chiaro, tra cui ovviamente i canali Rai e Mediaset. Vediamo i programmi tv di oggi 12 luglio 2018, trasmessi in prima serata dalle principali emittenti televisive. SCOPRI Cosa C’È IN TV Cosa c’è stasera in tv 13 luglio 2018 sulla Rai Rai 1 Ore 21:25 Velvet Episodio 3 L’imperatrice. TRAMA: Tutto è pronto ...

The Lone Ranger film Stasera in tv 13 luglio : trama - curiosità - streaming : The Lone Ranger è il film stasera in tv venerdì 13 luglio 2018 in onda in prima serata su Rai 4. La pellicola diretta da Gore Verbinski ha come protagonisti Johnny Depp, Armie Hammer e Helena Bonham Carter. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Lone Ranger film stasera in tv: scheda USCITO IL: 3 luglio ...

Due casi per Helen Dorn film Stasera in tv 13 luglio : trama - curiosità - streaming : Due casi per Helen Dorn è il film stasera in tv venerdì 13 luglio 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Si tratta di tv movie composto da due episodi intitolati Senza pietà e Ragazze perdute con protagonista Anna Loos. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Due casi per Helen Dorn film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Helen ...

Return to Sender Restituire al mittente film Stasera in tv 13 luglio : trama - curiosità - streaming : Return to Sender Restituire al mittente è il film stasera in tv venerdì 13 luglio 2018 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:30. Il thriller diretto da Fouad Mikati ha come protagonisti Rosamund Pike e Nick Nolte. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Return to Sender Restituire al mittente film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Turistas film Stasera in tv 12 luglio : trama - curiosità - streaming : Turistas è il film stasera in tv giovedì 12 luglio 2018 in onda in serata su Italia 1 alle ore 23:15. Il thriller diretto da John Stockwell è interpretato da Josh Duhamel e Olivia Wilde. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Turistas film stasera in tv: scheda USCITO IL: 1 giugno ...

I quattro dell’Ave Maria film Stasera in tv 12 luglio : trama - curiosità - streaming : I quattro dell’Ave Maria è il film stasera in tv giovedì 12 luglio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. Si tratta di uno dei più famosi western all’italiana per la regia di Giuseppe Colizzi. Protagonisti sono Terence Hill e Bud Spencer. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV I quattro dell’Ave Maria film stasera in ...

Frozen film Stasera in tv 12 luglio : trama - curiosità - streaming : Frozen è il film stasera in tv giovedì 12 luglio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Il thriller scritto e diretto da Adam Green è interpretato da Kevin Zegers, Shawn Ashmore ed Emma Bell. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Frozen film stasera in tv: scheda USCITO IL: 25 marzo 2011 GENERE: Thriller, Drammatico ANNO: 2010 REGIA: Adam ...

Delitto in Formula Uno film Stasera in tv 12 luglio : trama - curiosità - streaming : Delitto in Formula Uno è il film stasera in tv giovedì 12 luglio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 a mezzanotte circa. La regia è di Bruno Corbucci e gli interpreti sono Tomas Milian, Dagmar Lassander, Bombolo, Isabel Russinova. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Delitto in Formula Uno film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Delitto in ...

Adidas vs Puma film Stasera in tv 12 luglio : trama - curiosità - streaming : Adidas vs Puma è il film stasera in tv giovedì 12 luglio 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola racconta della grande rivalità tra i due fondatori e dei loro successi. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Adidas vs Puma film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Duell der Bruder – Die Geschichte von Adidas und Puma GENERE: Drammatico, ...

Stasera in TV : i Film di Oggi i Giovedì 12 Luglio 2018 : Film Stasera in TV: Adidas contro Puma, Frozen, Escape Plan - Fuga dall'inferno, Baciami ancora, La ragazza del lago, Vicini del terzo tipo, Una scatenata dozzina

Escape Plan Fuga dall’inferno film Stasera in tv 12 luglio : trama - curiosità - streaming : Escape Plan Fuga dall’inferno è il film stasera in tv giovedì 12 luglio 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Protagonisti della pellicola sono Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Completano il cast James Caviezel, Vincent D’Onofrio, Sam Neill, Vinnie Jones e 50 Cent. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Escape Plan Fuga ...

Cosa c’è Stasera in tv 12 luglio 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality : stasera in tv 12 luglio 2018 Cosa c’è? Ecco di seguita una breve guida con alcuni dei programmi proposti dalle principali reti in chiaro, tra cui ovviamente i canali Rai e Mediaset. Vediamo i programmi tv di oggi 12 luglio 2018, trasmessi in prima serata dalle principali emittenti televisive. SCOPRI Cosa C’È IN TV Cosa c’è stasera in tv 12 luglio 2018 sulla Rai Rai 1 Ore 21:25 va in onda Don Matteo L’amore a chilometro zero -Stagione 10 ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 12 luglio 2018. Su Rai3 in 1^Tv il film «Adidas vs Puma» : Ken Duken e Torben Liebrecht in Adidas vs Puma Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. L’Amore a chilometro zero: Don Matteo aiuta i carabinieri con le indagini sull’aggressione subita da una ragazza che è cresciuta in una casa famiglia. Intanto Alberto è stato eletto cittadino dell’anno e tutti sono in fermento per la festa da organizzare ...