Spotify Lite funziona come app standalone su Wear OS grazie ad un porting

Reali vantaggi da Spotify Lite? Buona l’idea - ma quante rinunce : Questi sono i giorni di Spotify Lite, piattaforma alleggerita del celebre servizio di streaming musicale, che però reca con sé anche una serie di tagli piuttosto gravosi. Sulla scia del progetto Android Go, la speciale versione del sistema operativo mobile made in Google richiedente molte meno risorse, in modo da poter funzionare egregiamente anche su dispositivi datati o comunque non troppo potenti (senza per questo rinunciare all'ultimo ...