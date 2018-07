Spese pazze Sardegna | condannato a 5 anni e mezzo l’ex Pdl Diana | “Usato come paravento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) Libri antichi per oltre 40mila euro, penne Mont Blanc, quadri, cesti natalizi con i prodotti del territorio. Tutto sul conto del gruppo del Pdl al consiglio regionale della. Ora per quellenon in linea con le finalità istituzionali dei fondi al gruppo consiliare è statoa 5di reclusione l’ex consigliere regionale di centrodestra Mario, ex capogruppo del Popolo delle Libertà e di Alleanza Nazionale. Il pm Marco Cocco – che al termine della requisitoria aveva chiesto una pena di 8– ha messo insieme un conto da 200mila euro, che sale a 600mila euro se si sommano leeffettuate dai consiglieri regionali dei gruppi che presiedeva con funzione di “cassiere“. A lui veniva presentata la lista delle necessità e dei desideri, da lui arrivavano le autorizzazioni. I fatti risalgono alla XIV legislatura, dal 2009 ...