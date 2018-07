Spesa sanitari privata a 40 miliardi | possiamo dimezzarla

Assistenza a lungo termine : Italia investe solo 10% Spesa sanitaria : Roma, 11 lug., askanews, - L'Italia, il Paese più vecchio d'Europa, sta vivendo - e sempre più lo farà - le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non ...

Aassistenza a lungo termine : l'Italia investe solo il 10% della Spesa sanitaria - un terzo in meno dei maggiori Paesi europei : "l'Italia, il Paese più vecchio d'Europa, sta vivendo – e sempre più lo farà – le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non autosufficienza. Il sistema, però, 'resta al palo' nell'organizzazione di una rete capillare e sostenibile di servizi sul territorio, a partire dalle cure domiciliari: siamo il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la Long-Term Care, alla quale destiniamo poco

Spesa sanitaria : ecco quanto pagano gli italiani - il dramma in cifre : La sanità costa sempre più cara alle famiglie, che non di rado si sono indebitate per poter pagare le cure. Emerge dal VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato a Roma in occasione del ...

Cresce Spesa sanitaria privata : 40 mld : 11.56 La spesa sanitaria privata tocca i 40 miliardi.Dal 2013 al 2017 è aumentata del 9,6% in termini reali,molto più dei consumi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per prestazioni sanitarie per intero o ticket. Ma non è tutto:7 mln di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno usato il ricavato della vendita di una casa o svincolato risparmi. Per il report,"la spesa ...

Cresce la Spesa sanitaria privata : così la tredicesima degli italiani finisce in cure : Se l'anno scorso gli italiani hanno speso per esami e visite mediche nel privato più di 37 miliardi, quest'anno arriveranno a spenderne anche di più: ben 40 miliardi. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm...

Mentre i consumi arrancano - la Spesa sanitaria privata decolla : La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm ...