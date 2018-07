Sperlonga | 4 indagati dopo la morte in piscina di una 13enne

4 indagati per la morte della 13enne - risucchiata da un bocchettone della piscina a Sperlonga : Quattro indagati per la morte della studentessa di tredici anni, Sara Francesca Russo, che abitava a Morolo (Frosinone), dopo un presunto incidente nella piscina di un hotel a quattro stelle a Sperlonga. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo per quattro persone, tra cui il proprietario dell'albergo, considerato tra i migliori della nota stazione balneare in provincia di Latina. La ragazzina è deceduta nella notte tra ...

