Sperlonga | 13enne morta risucchiata in piscina | ' Fatale la potenza dell' idromassaggio'

ilmessaggero

: RT @TeleClubItalia: SPERLONGA | LA TRAGEDIA Un turista avrebbe provato a salvarla ma la giovane aveva già bevuto troppa acqua #cronaca #s… - armandodbl : RT @TeleClubItalia: SPERLONGA | LA TRAGEDIA Un turista avrebbe provato a salvarla ma la giovane aveva già bevuto troppa acqua #cronaca #s… - FRAMANKO : Ciao. Anima.... Sperlonga, 13enne morta risucchiata da bocchettone della piscina - GAurunca : Dramma a Sperlonga -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Tutti si domandano come sia possibile morire in una piccola, in quel modo assurdo. Ma per chi opera nel settore, i rischi sono ben noti. 'Purtroppo - spiega un imprenditore di Latina che da ...