SPERLONGA | 13ENNE ANNEGATA | MORTA RISUCCHIATA DA BOCCHETTONE PISCINA Sono 4 gli indagati

SPERLONGA - 13enne morta risucchiata in piscina : 'Fatale la potenza dell'idromassaggio' : Tutti si domandano come sia possibile morire in una piccola piscina, in quel modo assurdo. Ma per chi opera nel settore, i rischi sono ben noti. 'Purtroppo - spiega un imprenditore di Latina che da ...

Risucchiata dal bocchettone in piscina : muore 13enne a SPERLONGA : Non ce l'ha fatta la ragazzina della provincia di Frosinone che ieri a Sperlonga era stata Risucchiata da una delle bocchette di aspirazione della piscina nella quale stava facendo il bagno.La 13enne, B.S.F. di Morolo, e' deceduta questa notte al Gemelli dove era stata trasportata con urgenza dopo manovre di rianimazione effettuate sul luogo dell'incidente, l'hotel dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. La ragazzina e' deceduta alle ...