Spari contro i migranti | terrore per le strade È successo a Latina | il bilancio

Latina - Spari da un’auto in corsa contro due giovani nigeriani : Latina, spari da un’auto in corsa contro due giovani nigeriani Latina, spari da un’auto in corsa contro due giovani nigeriani Continua a leggere L'articolo Latina, spari da un’auto in corsa contro due giovani nigeriani proviene da NewsGo.

Spari con pistola ad aria compressa contro due migranti - indagano i carabinieri : Due colpi di pistola ad aria compressa sono stati esplosi contro altrettanti migranti a Latina, in località Borgo Faiti. L'episodio si è verificato in serata e i carabinieri stanno ricostruendo l'...

Mafia 3 : in origine era presente una opening così controversa che è stata fatta Sparire : In origine Mafia 3 partiva con una sequenza introduttiva molto controversa, al punto da spingere gli sviluppatori di Hangar 13 a cancellarne ogni traccia.Come riporta Eurogamer.net, il Game director Haden Blackman ha così commentato la questione:"Non abbiamo mai davvero parlato di questa sequenza, mostra Lincoln e i suoi amici subire un'imboscata, il protagonista dovrà ricorrere alla violenza per uscirne vivo. Questa sequenza spiega anche il ...

Spari contro gli stranieri - Mosconi : 'Diciamo no ad ogni razzismo e discriminazione' : Un invito alla 'prudenza' perchè 'ci sono le indagini in corso'. L'assessore alle politiche sociali, Raoul Mosconi, prova a gettare acqua sul fuoco dopo i casi di due stranieri rimasti feriti dopo ...

Forlì - Spari contro africani con pistole ad aria compressa : Una macchina che si avvicina e spara con una pistola ad aria compressa. I colpi raggiungo e feriscono la vittima. In pochi giorni si sono registrate due aggressioni contro africani che hanno messo in allarme la comunità degli stranieri di Forlì: "Abbiamo paura. Si spara ai neri, si guarda alla pelle, è evidente". I carabinieri stanno indagando per chiarire la vicenda e se dietro possa esserci la stessa mano.Le aggressioniIl primo ad essere ...

Forlì - Spari contro migranti con pallini ad aria compressa : Africani feriti a colpi di pistole soft air. È successo due volte in pochi giorni a Forlì dove i carabinieri stanno indagando per chiarire la vicenda e se dietro possa esserci la stessa mano. Due ...

Vitalizi - il sondaggio Facebook si ritorce contro il M5S : vince la 'casta'. Il post Sparisce : Anche l'iconografia scelta mostrava la contrapposizione tra la politica del cambiamento, rappresentata dal presidente della Camera Roberto Fico, e la vecchia politica con le immagini di Fausto ...

Far west in autostrada : Spari contro un'auto - donna colpita al collo : Sparatoria sull'autostrada A4 poco dopo le 18 di martedì 26 giugno, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Una donna è rimasta ferita: si tratta di una 44enne...

Spari contro cuoco migrante a Napoli : Due colpi sparati da una macchina contro Bouyagui, cuoco migrante a Napoli. Questo quanto denunciato dall'Ex OPG Occupato - Je so' pazzo, che ieri ha condiviso in un post pubblicato su Facebook i ...

Spari contro chef 22enne del Mali - colpito in pieno centro a Napoli : Un ragazzo di 22 anni, Bouyagui Konate, un cuoco originario del Mali, ex richiedente asilo e titolare di protezione con regolare permesso di soggiorno, è stato ferito ieri sera a Napoli. A raccontare l'episodio all'agenzia Dire sono i referenti di Less impresa sociale onlus, ente gestore del progetto Sprar di Napoli.Scrive l'agenzia Dire:Poco dopo la mezzanotte il giovane è stato avvicinato da un'auto in corso Umberto, in pieno ...

Spari alla festa contro il Dj a Roma - denunciato un 88enne per omessa custodia di armi : Due Spari, poi il panico: è successo a Roma tra venerdì e sabato in un'area del Centro Storico concessa per una festa privata. Siamo in via San Teodoro a due passi dal Palatino...

CASERTA - Spari contro IMMIGRATI AL GRIDO “SALVINI - SALVINI!”/ Un ferito negli scontri : CASERTA, IMMIGRATI feriti: "SPARI al GRIDO di Salvini, Salvini". Ultime notizie: vicenda risale all'11 giugno 2018, i gestori dello Sprar parlano di tre responsabili. La replica del ministro(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:27:00 GMT)

Caserta - Spari contro immigrati al grido “Salvini - Salvini!”/ Replica ministro : “notizia dai centri sociali..” : Caserta, immigrati feriti: "spari al grido di Salvini, Salvini". Ultime notizie: vicenda risale all'11 giugno 2018, i gestori dello Sprar parlano di tre responsabili. La Replica del ministro(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Caserta - la denuncia di due immigrati : “Contro di noi Spari al grido di Salvini - Salvini” : Caserta, la denuncia di due immigrati: “Contro di noi spari al grido di Salvini, Salvini” Caserta, la denuncia di due immigrati: “Contro di noi spari al grido di Salvini, Salvini” Continua a leggere L'articolo Caserta, la denuncia di due immigrati: “Contro di noi spari al grido di Salvini, Salvini” proviene da NewsGo.