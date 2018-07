SPALLETTI | RINNOVO CON L' INTER Il tecnico nerazzurro vuole restare e promuove Salcedo

SPALLETTI - rinnovo con l'Inter / "Firmo - qui sto davvero bene" : Spalletti, rinnovo con l'Inter: il tecnico dei nerazzurri ha sottolineato di essere pronto a firmare un prolungamento con i nerazzurri e di non aver nessun problema a rimanere.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:02:00 GMT)

Florenzi lascia la Roma?/ Ottimismo per il rinnovo - Monchi fa muro contro l'Inter di SPALLETTI : Alessandro Florenzi lascia la Roma? C'è Ottimismo per il rinnovo del terzino: la dirigenza giallorossa sta facendo muro alle richieste dell'Inter di Spalletti.

Inter - SPALLETTI / "Rinnovo? Non ci sono problemi. Scudetto? Il calciomercato..." : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro parla del rinnovo come cosa ormai fatta e svela che per vincere lo Scudetto ci vuole qualche innesto anche se il fairplay finanziario...

Inter - SPALLETTI nella sede dell'Inter per la firma del rinnovo : Pronto il rinnovo di contratto per il tecnico del'Inter, Luciano Spalletti, che è nella sede della società nerazzurra per un vertice con la dirigenza. L'attuale accordo scade il 30 giugno 2019.

