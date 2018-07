Spalletti | CR7 non ci farà sentire inferiori

Inter - Spalletti LIVE : 'CR7? Slancio per crescere - saranno grandi sfide' : Primi giorni di allenamento in vista del prossimo campionato e già tempo di scendere in campo per la prima sgambata della nuova stagione: l' Inter affronterà in amichevole il Lugano sabato 14 luglio ...

Spalletti : 'Ancelotti come CR7. Adoro Sarri e vorrei restasse in Italia' : Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport , in cui ha speso parole di elogio per Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, rispettivamente ex ed attuale allenatore del Napoli. 'CR7 in Serie A? Non credo, non siamo competitivi a questi livelli. ...