Sotto esame la copertura Iliad | mappa ufficiale del 4G e 4G+ reale a luglio 2018?

(Di venerdì 13 luglio 2018) Sono in molti ancora a farsi domande sulla: naturalmente i potenziali clienti che non sanno se passare o meno al nuovo quarto operatore italiano e anche chi possiede già la SIM e magari, in procinto di partire per una vacanza, si sta chiedendo se il suo smartphone beneficerà di connessione 4G, magari 4G + o piuttosto del caro vecchio 3G.Le testimonianze degli italiani al riguardo sono estremamente discordanti e non sono neanche pochi coloro che per una qualità del segnale non eccelsa nelle prime settimane post lancio del vettore sono ritornati al vecchio ovile dei brand storici. Sulla disponibilità o meno del 4G avevamo già proposto un primo punto della situazione ad inizio giugno e dobbiamo pure affermare che la situazione rispetto a qualche settimana fa è pure migliorata. Peccato, tuttavia, che questa non sia neanche del tutto rosea però, come il nuovo brand ...