Sorpresa emozionante per Vasco Rossi a Zocca | gli studenti della scuola Massimo Riva

optimaitalia

: GRASSINA (BAGNO A RIPOLI) - Dietro una curva di una stradina di campagna... che sorpresa per i 60 anni di Tania Bor… - GazzChianti : GRASSINA (BAGNO A RIPOLI) - Dietro una curva di una stradina di campagna... che sorpresa per i 60 anni di Tania Bor… - lastoray9 : @spacewanko @_shinyprincess È PIÙ EMOZIONANTE AVERE LA SORPRESA IN FIERA DAI - bibliophilo___ : Dite quello che vi pare, ma questo #Wimbledon a sorpresa è sempre più emozionante (#TeamKerber anyway) -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Un emozionato, tra glidi musica, ha ricevuto una graditain musica.In visita alladedicata alla memoria dello storico bassista e grande amico, voluta proprio dal rocker per ricordarlo dopo la sua scomparsa prematura nel 1999, il Blasco si è ritrovato di fronte una classe didi diverse età (tutti molto giovani, alcuni addirittura bambini) impegnati in un caloroso tributo.Musicisti e cantanti hanno realizzato per lui una versione corale di un classico come Albachiara, il suo successo del 1979 che, ormai da tradizione, chiude le scalette di tutti i suoi tour.Entusiastacalorosa accoglienza, il rocker ha deciso di condividere quel momento col suo pubblico sui social, mostrandosi felice e grato dell'affettuoso omaggio musicale: "Mi hanno fatto una" ha commentato il rocker, che appare ...