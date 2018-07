Sorpresa | con il decreto dignità 8mila occupati in meno l’anno fino al 2028

Gli studenti dedicano “Albachiara” a Vasco Rossi. Lui felice registra la performance e canta con loro : “Una bella Sorpresa” : Gli studenti della scuola Massimo Riva di Montesilvano, in provincia di Pescara, hanno dedicato “Albachiara” a Vasco Rossi, ospite dell’istituto. Lui, commosso e positivamente sorpreso, ha preso il telefono e ha registrato un pezzo di performance. Poi ha pubblicato il video su Facebook. L'articolo Gli studenti dedicano “Albachiara” a Vasco Rossi. Lui felice registra la performance e canta con loro: “Una bella ...

Carige - il “terremoto” continua. Malacalza a Sorpresa : «Esco dal Cda» : Il numero due dell’istituto di credito ha annunciato di lasciare il board. E’ il quarto membro a dimettersi in due settimane. «Ma non rinuncio all’impegno per il rilancio della banca»

Matrimonio a Sorpresa – Dopo i Mondiali di Russia 2018 Behrami dice sì : nozze segrete con Lara Gut [FOTO] : Lara Gut e Valon Behrami si sono sposati: ieri le nozze in segreto, oggi l’annuncio sui social E’ terminata agli ottavi di finale l’avventura della Svizzera ai Mondiali di Russia 2018. Behrami è stato immortalato tra le braccia della sua fidanzata, la campionessa di sci Lara Gut, Dopo l’eliminazione dalla rassegna iridata. Anche se forse l’idea di un Matrimonio post Mondiali era già nelle menti della ...

Banca Carige - il “terremoto” continua. Malacalza a Sorpresa : «Esco dal Cda» : Il numero due dell’istituto di credito ha annunciato di lasciare il board. E’ il quarto membro a dimettersi in due settimane. «Ma non rinuncio all’impegno per il rilancio della Banca»

Iron Maiden : Sorpresa al bar con l'Inghilterra in tivù : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Iron Maiden: sorpresa al bar ...

Gli Iron Maiden a Milano : prima del concerto visita a Sorpresa al bar di provincia per la partita : Se Beyoncé e Jay-Z prima del concerto milanese allo stadio Meazza si erano regalati una cena a base di pesce, gli Iron Maiden hanno preferito una puntatina al bar per godersi la vittoria della nazionale inglese contro la Svezia nei quarti di finale dei Mondiali: la band heavy...

Moavero - missione in Libia a Sorpresa “contro” la Francia?/ Atteso premier Conte : “Sfide simili da affrontare” : Moavero, missione in Libia a sorpresa “contro” la Francia? Atteso il premier Giuseppe Conte: “Abbiamo sfide simili da affrontare”. Le ultime notizie sul ministro degli Esteri(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:45:00 GMT)

De Gregori - Sorpresa all'Auditorium : brano sui problemi di Roma a inizio concerto : 'Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce stà 'n sole/ Tanto ...

Di Maria al Napoli/ Ultime notizie - Sconcerti boccia il possibile colpo a Sorpresa di De Laurentiis : Di Maria al Napoli, Ultime notizie: colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis per rispondere alla Juventus pronta ad acquistare Cristiano Ronaldo? Il calcio italiano pronto alla svolta.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:01:00 GMT)

Football americano - Italian Bowl 2018 : sarà grande spettacolo a Parma. Giants per la Sorpresa contro gli imbattuti Seamen : Domani sera alle 21.00 sarà tempo del kick-off dell’Italian Bowl 2018, la finale del campionato di Prima Divisione di Football americano. A sfidarsi nella cornice dello Stadio Lanfranchi di Parma saranno Seamen Milano e Giants Bolzano. L’evento va, come sempre, al di là della “semplice” partita: sarà un weekend all’insegna del divertimento, della festa, della musica e, ovviamente, del Football. Si comincia già ...

Una Vita anticipazioni : Sorpresa - LEONOR ha avuto una relazione con… : A Una Vita, l’ingresso di Mario Melero porterà alla luce nelle prossime settimane un oscuro segreto di LEONOR Hidalgo (Alba Brunet): come già abbiamo avuto occasione di anticipare, la moglie di Pablo Blasco (Carlos Serrano Clark) venderà la sua parte del giacimento d’oro a Ramon Palacios (Juanma Navas) ma non potrà ripagare il debito sorto con il misterioso Melero perchè Habiba (Carolina Santos) intascherà tutto il denaro (per ...

IRAMA/ Francesca Tocca sul palco per "Nera" - finale con Sorpresa (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera IRAMA di esibirà sul palco del Wind Summer Festival con "Nera". Il successo di Amici lo sta trascinando, l'album è di platino, il brano, d'oro(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Calciomercato Lazio - mossa a Sorpresa per la difesa : contatto per Gustavo Gomez : Calciomercato Lazio – La Lazio è concentrata sulle trattative di mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Simone Inzaghi, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la difesa. Intoppo nella trattativa con il Sassuolo per Acerbi, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club biancoceleste si è inserito per Gustavo Gomez, è andato in scena un contatto con il Milan. Il centrale era in ...