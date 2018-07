Sitting Volley | da domenica le azzurre in campo si renderanno protagoniste del Mondiale

Al via il progetto Sitting volley : E proprio per questo che noi spingiamo per uno sport aperto a tutti, una pallavolo senza barriere: con Alfredo abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa. Trattasi di un progetto pilota, le ...

Campionato Italiano di Sitting Volley - l’Apd Fonte Roma Eur si aggiudica il tricolore maschile : Al termine di una intensa due giorni di gare, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile di Sitting Volley Si sono concluse a Pisa le finali della seconda edizione del Campionato Italiano di Sitting Volley. Al termine di un’intensa due giorni di gare, svoltesi al Centro Sportivo Dream, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile, battendo in finale i campioni uscenti dell ‘Asd Pallavolo ...

Sitting Volley : Volley Insieme - la Picci e Lucky in campo con 500 bambini : ...promuovere il Sitting Volley - ha dichiarato un'entusiasta Francesca Piccinini - al di là degli aspetti agonistici aprendo di fatto le porte dei palasport a chi riteneva di non poter praticare sport '...

Campionato Italiano di Sitting Volley : nel weekend a Pisa si assegnano gli scudetti : Questo weekend si disputa il Campionato Italiano di Sitting Volley È tutto pronto a Pisa per le finali dei Campionato Italiano di Sitting Volley che questo week end (16-17 giugno) assegneranno il titolo tricolore maschile e quello femminile. L’evento, in programma al Centro Sportivo Dream (Via Giuseppe Gioacchino Belli 24), si strutturerà in due giornate: sabato 16 giugno si svolgeranno le semifinali, mentre domenica 17 giugno le finali. A ...

Fipav e Fondazione Vodafone in campo per il Sitting Volley : Fipav e Fondazione Vodafone Italia insieme: Ogni Sport Oltre in campo a Pisa con il Sitting Volley Fipav e Fondazione Vodafone in campo per il Sitting Volley. A Pisa in occasione della finale del campionato italiano di Sitting (maschile e femminile), Fipav e Fondazione Vodafone presentano il progetto Volley Insieme, vincitore del bando OSO – Ogni Sport Oltre promosso da Fondazione Vodafone Italia. Dopo il successo di Napoli, dove ...

Fipav e Fondazione Vodafone Italia insieme : Ogni Sport Oltre in campo a Pisa con il "Sitting Volley" : ...//OgniSportOltre.it/ , lanciata da Fondazione Vodafone Italia a giugno 2017, è la prima community digitale che mette in rete tutte le informazioni utili a chi vuole praticare Sport in Italia e creare ...

Sitting Volley : conclusa la fase a gironi del Campionato Italiano : ... 15-11, Punta allo zero Parma - Diasorin Fernera Chieri '76 2-0 , 25-16; 25-15, LA CLASSIFICA FINALE- 1° Pallavolo Missaglia 8 punti 2° Punta allo zero Parma 7 punti 3° Polisportiva Qui Sport ...

Pallavolo – Sitting Volley : alle porte la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto : Al via la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley Il Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley è ormai alle porte. Quella che sta per cominciare è la seconda edizione del circuito tricolore, nato lo scorsa stagione per promuovere sempre di più la crescita della disciplina paralimpica. Dal 9 giugno inizieranno in concomitanza sia il torneo maschile, 13 squadre partecipanti, che quello femminile: 9 le formazioni ...

Sitting Volley : tutto pronto per il 2° campionato italiano : Squadre: Pallavolo Missaglia LC, Diasorin Fenera Chieri '76, Polisportiva Qui Sport e Punta allo Zero Parma. SEMIFINALI - Per il campionato maschile accederanno alle Semifinali, che si svolgeranno il ...