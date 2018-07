Siena | lettere anonime e polemiche con la Lega | assessore in quota Carroccio si dimette

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) È rimasta in carica appena dieci ore. Poi giovedì sera, dopo una giornata diinterne, voci di corridoio e, Nicoletta Cardin ha rassegnato le dimissioni daal Decoro Urbano e Ambiente del comune di, dal 25 giugno governato dal centrodestra di Luigi De Mossi dopo 74 anni di amministrazioni rosse. A pesare sulla decisione dirsi a poche ore dalla ratifica del consiglio comunale sarebbero state lescoppiate negli ultimi giorni sulle attività imprenditoriali del neo: Cardin infatti fino al 27 maggio scorso era coproprietaria insieme al marito Lorenzo Grassini della Aigornetto Ltd, società con sede a Londra che ad aprile aveva acquistato la Lucchese Calcio. Per tre mesi, però, l’azienda non ha pagato gli stipendi e ricapitalizzato la società sportiva portandola sull’orlo del terzo fallimento negli ultimi dieci anni e così ...