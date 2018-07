Siccità in Svizzera | l’Est del Paese è a secco

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018)orientale a: a causa della, il canton Turgovia ha vietato il prelievo di acqua da ruscelli, canali e stagni. Anche nel canton San Gallo la popolazione è invitata a usare l’acqua sprecandone il meno possibile. In Turgovia sono almeno 3 mesi che non di registrano precipitazioni di rilievo, secondo quanto indica oggi in una nota l’Ufficio cantonale dell’ambiente. Le alte temperature delle ultime settimane, l’alta evaporazione e il vento non fanno che aggravare la situazione, ed il livello del lago di Costanza al momento si trova 60 cm. A San Gallo le autorità hanno invitato la popolazione a limitare l’impiego di acqua: l’irrigazione dei campi agricoli è autorizzata soltanto di notte. Nelle regioni della valle del Reno e del lago di Costanza è inoltre vietato utilizzare l’acqua dei ruscelli. E’ alto anche il rischio ...