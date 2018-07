Sic transit gloria Hbo

ilfoglio

È stata diffusa la lista delle nomination per gli #Emmys2018. E per la prima volta #Netflix ha superato #Hbo

(Di venerdì 13 luglio 2018) Per 17 anni consecutivi c'è stata una sola emittente televisiva a rappresentare la tv di qualità in America e nel mondo, imbattibile anche in un settore ad alta competitività e con avversari della portata di Amc e Netflix. “It's Not Tv. It's Hbo!” è lo slogan azzeccatissimo di un canale che ha sempr