Settima a Groenewegen

Tour de France 2018 - Settima tappa : Dylan Groenewegen pazzesco in volata - battuti Gaviria e Sagan : Si torna a disputare una volata di gruppo al Tour de France 2018: nella settima tappa, la più lunga di tutta la Grande Boucle, da Fougères a Chartres (231 chilometri), non viene rispettato il pronostico. A vincere, forse anche un po’ a sorpresa, è un mostruoso Dylan Groenewegen: l’olandese della LottoNL-Jumbo spara la sua cartuccia alla grande con uno sprint sontuoso. battuti addirittura per distacco i rivali più attesi: Gaviria e ...