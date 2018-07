Serve un patto per il Pd

Il "patto della Guardia". Salvini vede Maitig - alla Libia quel che Serve per fare da "gendarme" : Amicizia e sostegno alla Libia, uno stretta sui richiedenti asilo con procedure più rapide e maglie più strette per decidere chi resta e chi parte, lo spostamento di 42 milioni di euro dall'accoglienza ai rimpatri. Matteo Salvini delinea la sua strategia lungo i due obiettivi: mai più sbarchi e in Italia solo chi ha diritto. Per questo accende la luce verde a Tripoli per provare ad essere il "gendarme" della rotta ...