Serie A - calendario svelato il 26/7 : ANSA, - MILANO, 13 LUG - Il calendario della prossima Serie A verrà svelato giovedì 26 luglio negli studi televisivi di Sky. Ancora qualche giorno di attesa, e poi tifosi, appassionati e addetti ai ...

Serie A - calendario svelato il 26/7 : ANSA, - MILANO, 13 LUG - Il calendario della prossima Serie A verrà svelato giovedì 26 luglio negli studi televisivi di Sky. Ancora qualche giorno di attesa, e poi tifosi, appassionati e addetti ai ...

Presentazione Calendario Serie A 2018-2019 : data - programma - orario e tv. Come seguire l’evento? Si svelano le giornate e le partite : Cresce l’attesa per l’inizio della Serie A 2018-2019 la cui prima giornata è prevista per sabato 18 agosto. Il massimo campionato italiano, che prevede 38 giornate e che si concluderà il 26 maggio, si preannuncia altamente spettacolare e appassionante con tantissimi campionati pronti a illuminare la scena. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha indubbiamente conferito grande prestigio alla nostra Serie A con la Juventus sempre più ...

Serie A 2018-2019 - il 26 luglio negli studi Sky il sorteggio del calendario : Aggiornamenti su Sky Sport24, Sky Sport.it e sulla nostra app. Dove sarà fatto il sorteggio? Il sorteggio si svolgerà presso gli studi Sky di Milano Santa Giulia. Quando inizia la Serie A, quando ...

Calendario Serie A - ecco la data della presentazione : Calendario Serie A – Ancora qualche giorno di attesa e tifosi, appassionati ed addetti ai lavori potranno conoscere il programma delle sfide calcistiche della nuova stagione. Giovedì 26 luglio si terrà, infatti, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/2019, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi anticipi della stagione, per concludersi il 26 maggio 2019. Nei prossimi giorni ...

Serie A - giovedì 26 luglio il sorteggio del calendario 2018-2019 : Il campionato di Serie A 2018-2019 che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi anticipi della stagione, per concludersi il 26 maggio 2019. L'articolo Serie A, giovedì 26 luglio il sorteggio del calendario 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - al via ufficialmente la nuova stagione : il 26 luglio la presentazione del Calendario 2018/2019 : Il Calendario della Serie A 2018/2019 verrà presentato giovedì 26 luglio presso gli studi televisivi di Sky Ancora qualche giorno di attesa e tifosi, appassionati ed addetti ai lavori potranno conoscere il programma delle sfide calcistiche della nuova stagione. Giovedì 26 luglio si terrà, infatti, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/2019, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi ...

Calendario Amichevoli/ Serie A : oggi in campo il Bologna di Inzaghi per il primo test match - 12 luglio 2018 - : Calendario Amichevoli Serie A: oggi giovedi 12 luglio 2018 scende in campo il Bologna di Inzaghi, al primo banco di prova. Ecco gli altri test match.

Calendario Amichevoli/ Serie A : oggi in campo il Bologna di Inzaghi per il primo test match (12 luglio 2018) : Calendario Amichevoli Serie A: oggi giovedi 12 luglio 2018 scende in campo il Bologna di Inzaghi, al primo banco di prova. Ecco gli altri test match internazionali.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Calendario Amichevoli/ Serie A : oggi Fiorentina e Chievo in campo per il primo test match : Calendario Amichevoli Serie A: ecco i test match messi in programma oggi mercoledi 11 luglio 2018. In campo Fiorentina e Chievo per la prima volta. (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:00:00 GMT)

Calendario Serie BKT 2018-2019 - il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza : Le vacanze delle squadre stanno ormai per giungere al termine (alcuni club sono già al lavoro) e si avvicina il momento dell’inizio della nuova stagione 2018-2019. Manca così sempre meno a uno dei momenti più attesi da tutti gli appassionati, la stesura del Calendario, una fase in cui i tifosi hanno la possibilità di iniziare […] L'articolo Calendario Serie BKT 2018-2019, il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza è stato ...

Serie B : a Cosenza il sorteggio del calendario : Il sorteggio del calendario di Serie B si terrà a fine mese a Cosenza alla presenza dei vertici della Lega Calcio di categoria. Lo rende noto il Comune di Cosenza. “Lo ha reso noto il sindaco Mario Occhiuto. “La Serie B – ha dichiarato Occhiuto – inizia da Cosenza. Con il presidente della Lega B, Mauro Balata, e il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, stiamo lavorando per poter ospitare il primo atto ...

Serie B : a Cosenza il sorteggio del calendario : Il sorteggio del calendario di Serie B si terrà a fine mese a Cosenza alla presenza dei vertici della Lega Calcio di categoria. Lo rende noto il Comune di Cosenza. “Lo ha reso noto il sindaco Mario Occhiuto. “La Serie B – ha dichiarato Occhiuto – inizia da Cosenza. Con il presidente della Lega B, Mauro Balata, e il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, stiamo lavorando per poter ospitare il primo atto ...

Amichevoli estive Serie A 2018 : calendario - date e risultati : La Serie A 2018/19 è pronta per ricominciare e gli affari del calciomercato stanno creando tante interesse attorno alle grandi e piccole squadre. La Juventus, campione d’Italia, sarà sempre la squadra da battere, a maggior ragione se dovesse arrivare a Torino una stella del firmamento mondiale come Cristiano Ronaldo. Roma, Napoli e Inter, sulla carta, le principali avversarie. Le neo promosse Empoli, Parma e Frosinone si rafforzeranno per ...