Serie A | al via ufficialmente la nuova stagione | il 26 luglio la presentazione del

Serie B – La Covisoc esclude Avellino - Bari e Cesena! Ricorso entro lunedì oppure via ai ripescaggi : La Covisoc esclude Avellino, Bari e Cesena dalla Serie B: decisione pazzesca alla quale i 3 gloriosi club potranno fare Ricorso entro lunedì oppure prenderanno il via i ripescaggi Clamorosa decisione in grado di cambiare il volto della Serie B. La Covisoc non ha ritenuto idonee le domande di iscrizione al prossimo campionato di tre grandi club: Avellino, Bari e Cesena. Le tre società potranno fare Ricorso fino a lunedì 16 luglio, provando ...

Rosewood 2 al via su Rai2 : l’ultima stagione della Serie chiuderà il cerchio? Anticipazioni 10 e 17 luglio : Alla fine anche Rai2 ha capito che quella che inizia oggi, 10 luglio, è Rosewood 2. La seconda stagione del crime americano con Morris Chestnut anche questa sera, causa Mondiali di Calcio 2018, è destinata ad un inizio un po' ritardato ma, tutto sommato, i fan potranno gustare un doppio episodio a cominciare proprio dalla première della nuova stagione. I primi due episodi di Rosewood 2 andranno in onda in prima visione assoluta su Rai2 oggi, ...

Serie A - al via le campagne abbonamento. Ma è già bagarre : Un nuovo campionato è alle porte. Le società di calcio sono già pronte a lanciare le campagne d'abbonamento per i tifosi, in vista della stagione 2018/19. Ma, secondo l' Andes , c'è un problema che ...

Patrick Melrose - la Serie con Benedict Cumberbatch al via : Ancora una prova da grande attore per Benedict Cumberbatch che nelle serie tv – è lo splendido Sherlock – sembra trovare la sua dimensione più autoriale come mostra la nuova serie in onda su Sky Atlantic dal titolo Patrick Melrose. Al via da lunedì 9 luglio alle 21, 15 e prodotta da Showtime insieme a Sky è ispirata alla saga de I Melrose, il ciclo di racconti semi autobiografici di Edward St Aubyn (edito in Italia da Neri Pozza, che ...

Il mondo dei narcos - i segreti del narcotraffico mondiale in una Serie di doc presentati da Saviano. L’anticipazione : Dopo Kings of Crime – che lo scorso anno ha raccontato le più pericolose organizzazioni criminali attraverso le vite di alcuni dei boss più potenti – Roberto Saviano torna sul Novedi con “Il mondo dei narcos” (lunedì 9 e 16 luglio alle 21:25). Saviano introduce e commenta una serie di documentari inediti sui signori della droga e la corruzione in Colombia e Messico, terre dei due narcos più famosi, Escobar e El Chapo. Le ...

Poldark / Al via la Serie Tv storica con Aidan Turner. Anticipazioni dell'8 luglio 2018 : Poldark, Anticipazioni dell'8 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Al suo ritorno in patria, l'ex soldato Ross decide di riaprire le miniere del defunto padre.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Serie A : al via il raduno della Fiorentina : E’ iniziata questa mattina, col raduno al Centro sportivo Davide Astori e le visite mediche all’ospedale fiorentino di Careggi, la nuova stagione della Fiorentina. Un gruppo di giocatori composto da Vitor Hugo, Diks, Beloko, Ghidotti, Brancolini, Hristov, Biraghi, Benassi, Laurini, Pezzella, Maxi Olivera, Cristoforo e Venuti ha già svolto le visite mediche. Il resto della squadra le effettuerà domani mattina. Oggi a Careggi era ...

Showtime annuncia lo sviluppo della Serie TV di Halo. La produzione prenderà il via all'inizio del 2019 : Da quando i giocatori hanno vestito i panni di Master Chief, la serie Halo li ha trasportati attraverso un vasto conflitto intergalattico di proporzioni epiche e ora, finalmente, sembra che la famosa saga stia facendo il salto sul piccolo schermo con il debutto di una nuova serie TV.Su Xbox Wire, un annuncio di 343 Industries ha rivelato che Showtime sta sviluppando un adattamento della serie TV del franchise di Halo, con la rete che ha ...

Serie C - campionato al via il 26 agosto : ROMA - Il via il 26 agosto, la sosta a gennaio e tre turni infrasettimanali. La Serie C ha ufficializzato le date della prossima stagione, che avrà come antipasto la prima giornata della Coppa di ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – Al via lo spettacolo del Sand Volley 4×4 di Serie A : Torna il Samsung Lega Volley Summer Tour: dal 7 luglio lo spettacolo del Sand Volley 4×4 di Serie A sulle più belle spiagge italiane La grande pallavolo femminile d’estate si vive con il Samsung Lega Volley Summer Tour, che anche nel 2018 torna sulle più belle spiagge italiane per appassionare migliaia di tifosi e appassionati. A partire dal 7-8 luglio e per quattro weekend consecutivi, sei squadre di Serie A si daranno battaglia per ...

Serie A Fiorentina - Nardella : «Stadio - c'è il via libera su tutto» : FIRENZE - "Approvando in mattinata gli atti abbiamo risposto alle richieste pervenute dalla Fiorentina tra novembre e dicembre scorsi. In particolare accogliamo la richiesta dell'ulteriore proroga di ...

Diritti tv Serie B - al via il secondo giro di trattative private : Le prime offerte non hanno soddisfatto la Lega B; ora un secondo giro di trattative private. Presenti anche Eleven sports, Eurosport e Fox networks group. L'articolo Diritti tv Serie B, al via il secondo giro di trattative private è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gears 5 : Rod Fergusson spiega perché il nome del prossimo episodio della Serie è stato abbreviato : Uno degli annunci più grandi di Microsoft della scorsa settimana all'E3 2018 è stato quello relativo a Gears 5, ovvero il prossimo episodio della lunga serie di Gears of War. Come molti hanno notato, il gioco mancava chiaramente del solito "of War" nel nome, presente in tutti gli altri giochi della serie fino a oggi.Come riporta Dualshockers, recentemente il boss di The Coalition, Rod Fergusson, ha parlato attraverso Twitter per spiegare un po' ...