Serie A a rischio per il Chievo Verona | spera nel ripescaggio il Crotone

Caos Serie B - Bari verso il baratro : rischio fallimento - si libera un altro posto? : Sono ore caldissime per il calcio italiano, alcuni club rischiano grosso tra scandali e fallimenti. Una situazione delicatissima è quella legata al Bari, nella serata di ieri sono scaduti i termini per la ricapitalizzazione della società, un passaggio indispensabile per permettere a Giancaspro di mantenere la maggioranza del club. Tutti si attendevano l’assegno da parte del numero uno del club a copertura della ricapitalizzazione ma ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : caos clamoroso - altra estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

Caos in Serie A : vari club a rischio retrocessione - ipotesi di ripescaggio sempre più concreta per il Crotone : Crotone, ripescaggio Serie A- I calabresi presentano il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa, proprio nel momento in cui arriva la notizia del deferimento del Chievo, che alimenta le speranze della squadra rossoblù di un possibile ripescaggio in Serie A. I calabresi hanno concluso lo scorso campionato al terz’ultimo posto, con 35 punti, mentre i veneti sono arrivati tre posizioni piu’ sopra, a quota 40. “Abbiamo appreso la ...

Shock Serie A - altro deferimento e club a rischio retrocessione : terremoto senza precedenti - 3 squadre in ansia - ipotesi ripescaggi sempre più concreta : Il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, rispettivamente presidenti del Consiglio di Amministrazione di Chievo Verona e Cesena, per “aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e ...

Shock Serie A - altro deferimento e club a rischio retrocessione : terremoto senza precedenti - 3 squadre in ansia - ipotesi ripescaggi sempre più concreti : Il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, rispettivamente presidenti del Consiglio di Amministrazione di Chievo Verona e Cesena, per “aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e ...

Parma a processo per tentato illecito - la Serie A ora è a rischio : "Dimostreremo innocenza" : Ombre sulla promozione del Parma. La società si difende dalle accuse che reputa "sconcertanti". Il Parma sarà deferito e rischia di perdere la serie A secondo Adnkronos...

Parma - l'accusa dalla procura federale di tentato illecito : a rischio la Serie A : La procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro , ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del ...

Serie A a rischio per il Parma : Il Parma sarà deferito e rischia di perdere la Serie A . Secondo quanto apprende l'Adnkronos la procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha comunicato al club emiliano la chiusura ...

Il Parma è nei guai : deferimento per illecito sportivo. A rischio la Serie A : Il Parma , con un guizzo finale e grazie al suicidio calcistico del Frosinone nell'ultima giornata di campionato contro il Foggia, era riuscito ad ottenere la promozione in Serie A. La squadra di D'...

Parma accusato di tentato illecito : chiusa l’indagine sugli sms prima della gara con Spezia. A rischio la promozione in Serie A : La Procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del match tra le due squadre del 18 maggio scorso, decisivo per la promozione in Serie A della squadra gialloblu. Un successo che ora rischia di sfumare: secondo l’Adnkronos infatti, il processo di primo grado davanti al Tribunale federale avrà luogo ...

Parma - la Procura chiede il tentato illecito : la Serie A a rischio : Il Parma sarà deferito e rischia di perdere la serie A. Secondo quanto apprende l'Adnkronos la Procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha comunicato al club emiliano la chiusura ...

Parma a processo per tentato illecito - Serie A a rischio : ROMA - serie A a rischio per il Parma. Il club ducale, appena promosso in massima serie dopo il secondo posto nel campionato di B, è stato deferito insieme ai propri tesserati Emanuele Calaiò e Fabio ...

Parma deferito per tentato illecito : Serie A a rischio/Emanuele Calaiò - Fabio Ceravolo e la società a processo : Parma deferito per tentato illecito: Serie A a rischio. Emanuele Calaiò, Fabio Ceravolo e la società a processo. In un paio di settimane arriverà la sentenza(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Bufera Serie A e Serie B - campionati a rischio rinvio : arrivano i deferimenti - tra sentenze e ricorsi i tornei possono clamorosamente slittare [DETTAGLI] : Prende il via un’estate caldissima per i campionati di Serie A e Serie B, si preannunciano clamorosi ribaltoni per quanto riguarda le classifiche delle prime due categorie dei campionati italiani. La situazione più delicata è sicuramente quella del Parma, nel mirino è finita l’ultima gara del campionato regolamentare in Serie B contro lo Spezia per gli sms inviati prima della partita ai calciatori dello Spezia dove veniva chiesto un ...