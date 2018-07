ilfoglio

Sentite questa, ci sono un dj tedesco e un avvocato napoletano. E hanno qualcosa in comune. 'Bandiera Bianca', la r…

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ci– non è una barzelletta – un dje un. Il dj, durante una festa a Torino, remixa il canto del muezzin e poi si scusa dicendo che non ci aveva pensato, gli piaceva il beat e non si era accorto del vocalizzo; pur non essendo musulmano non intendeva offendere