Sensibilizzare su donazioni Salvini invia direttiva ai prefetti

ilgiornale

: RT @1caffe: LeuceVia onlus è il risultato di una storia che ha visto da una parte il sorriso di una ragazza prevalere su un male chiamato L… - Francesca_Anto : RT @1caffe: LeuceVia onlus è il risultato di una storia che ha visto da una parte il sorriso di una ragazza prevalere su un male chiamato L… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Donare il sangue prima di partire per le vacanze. È questo l'invito dell'Avis (Associazione volontari italiani del sangue) per far fronte all'emergenza sangue in estate. L'iniziativa è stata raccolta dal ministro dell'Interno, Matteo. "Sono un donatore - ha detto- e credo che donare il sangue sia il gesto di solidarietà umana più generoso. Per questo motivo ho indirizzato a tutti iunavolta ai territori per favorire iniziative a livello locale che incentivino la donazione di sangue, soprattutto nel periodo estivo in cui lesi riducono e il bisogno di sangue negli ospedali di conseguenza aumenta".ha incontrato il neo eletto presidente dell'Avis Gianpietro Briola. "La donazione continuativa e volontaria - ha precisato Briola - implica uno stile di vita sano, con un importante risvolto nell'ambito della sicurezza e ...