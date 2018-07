Sempre più giocatori per il gambling online Ecco come tutelarsi

laragnatelanews

: #Locatelli, dal @acmilan sempre più verso @SassuoloUS: aveva scelto, tra le varie offerte, questa soluzione e i clu… - DiMarzio : #Locatelli, dal @acmilan sempre più verso @SassuoloUS: aveva scelto, tra le varie offerte, questa soluzione e i clu… - juventusfc : #Caldara ??: 'Abbiamo tanta concorrenza qui, ma questo è uno sprone per dare sempre di più, migliorandomi tutti i gi… - Radio105 : La seconda serata del @SummerFestival è sempre più scoppiettante! Sul palco di Piazza del Popolo a Roma hanno cant… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ha visto la sua fortuna attraverso il giocoda PC per poi crescere in modo esponenziale attraverso le applicazioni che ne permettono il gioco comodamente dai propri device mobili. Stiamo parlando del, un settore che non ha mai conosciuto crisi dalla sua nascita ad oggi. Conta infatti circa 1,37 miliardi di euro di fatturato all’anno e gli oltre 300 milioni di euro generati per l’erario. Complice la scarsissima presenza di casinò autorizzati sul suolo nazionale, slot machine, roulette, tavoli da poker e da blackjack in versione virtuale riscuotono un grande successo nel Bel Paese, tanto che, secondo le ultime stime elaborate dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, nel 2017 erano ben 3,7 milioni gli italiani ad aver partecipato ad un gioco di fortuna a distanza in almeno un’occasione. Più l’offerta ma anche più la sicurezza La ...