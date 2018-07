Seconda puntata del Wind Summer Festival | Piazza del Popolo gremita | ma gli ascolti

Anticipazioni Temptation Island : su Mediaset un promo con le novità della Seconda puntata : Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni dalla prima puntata della quinta edizione di Temptation Island, che già tutti i fans si chiedono cosa succederà il prossimo lunedì. Dal promo trasmesso in questi giorni su Mediaset si evince che nel secondo appuntamento del reality ci saranno sicuramente tanti colpi di scena fra cui un altro falò di confronto, la richiesta di Oronzo di rivedere Valentina dopo che questa lo aveva lasciato lunedì scorso e ...

Ida e Riccardo - addio Temptation Island : falò di confronto alla Seconda puntata : Anticipazioni Temptation Island: qual è la coppia che fa il falò di confronto alla seconda puntata Maria De Filippi lo aveva anticipato: la nuova edizione di Temptation Island è imprevedibile. E dopo Oronzo e Valentina, che hanno avuto il falò di confronto alla prima puntata, è il turno di Ida e Riccardo. A quanto pare […] L'articolo Ida e Riccardo, addio Temptation Island: falò di confronto alla seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

Velvet Collection : Seconda puntata stasera venerdì 13 luglio 2018 : Sergio farà una follia per sostenere la Velvet, intanto Raul riceve una interessante nuova proposta...

Temptation Island Seconda puntata : falò di confronto per un’altra coppia : Temptation Island anticipazioni seconda puntata: un’altra coppia lascia il reality Nella seconda puntata di Temptation Island avverrà un nuovo falò di confronto anticipato per un’altra coppia. Come abbiamo visto durante la prima serata, già una coppia ha scelto di lasciare l’isola delle tentazioni. Stiamo parlando di quella composta da Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. […] L'articolo Temptation Island seconda puntata: ...

Velvet Collection Seconda puntata : trama e anticipazioni 13 luglio 2018 : Velvet Collection seconda puntata. Torna su Rai 1 lo spin-off della serie tv Velvet. La fiction targata Movistar+ e Producciones, va in onda in Spagna su Antena 3. Alla regia troviamo Gustavo Ron e Jorge Torregrossa. Scopri trama e anticipazioni della seconda puntata venerdì 13 luglio 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Velvet Collection seconda puntata: trama e anticipazioni 13 luglio 2018 Velvet Collection EPISODIO ...

Wind Summer Festival 2018 Seconda puntata : scaletta e cantanti 12 luglio : Wind Summer Festival 2018 seconda puntata. Continuano gli appuntamenti con la kermesse musicale che ha fatto risuonare di musica Piazza del Popolo a Roma il 22, 23, 24 e 25 giugno. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della seconda serata il 12 luglio 2018 su Canale 5. In fondo all’articolo sono presenti tutti i link utili sul Festival. Wind Summer Festival 2018 seconda puntata: scaletta e artisti 12 luglio La ...

Wind Summer Festival 2018 : i cantanti della Seconda puntata : Zerbi, Blasi, Battaglia - Wind Summer Festival 2018 Continua questa sera su Canale 5, alle 21.25, il Wind Summer Festival 2018, quinta edizione della kermesse estiva di Mediaset, prodotta da Fascino e F&P. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma, conduce Ilary Blasi con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della seconda puntata, giovedì 12 luglio Ecco chi sono gli artisti previsti in scaletta durante la ...