Se la dieta non funziona non è colpa tua ma di questi sette fattori che dovresti

dieta - non serve misurare i cibi e contare le calorie : come modulare le porzioni in estate : Cosa significa modulare la Dieta? A chi ancora non conosce Dieta GIFT consiglierei di approfondire l’argomento sul mio sito, chi invece già la conosce potrà capire di cosa parlo. come spiego sempre nella mia...

dieta delle albicocche/ Ideale per perdere peso e per l'abbronzatura : attenzione non è per tutti : Dieta delle albicocche, ecco come perdere peso e abbronzarsi insieme: cosa mangiare in vista della prova costume e per favorire la tintarella in estate(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:42:00 GMT)

dieta chetogenica : zero carboidrati (o quasi) ma non è per tutti : Quella chetogenica è senza dubbio una delle diete più discusse di sempre. Povera di carboidrati e ricca di proteine, si basa su una reazione biochimica del corpo denominata chetosi. Non è adatta a tutti e spesso è stata accusata dagli esperti di causare disfunzioni e problemi nell’organismo. Nonostante ciò sono in tanti a seguirla, affermando che sarebbe efficace anche in casi in cui le persone hanno difficoltà a perdere peso. Come ...

La dieta dell'estate : i 15 cibi che non devono mancare sulla tavola : Per una dieta ricca ed equilibrata è bene approfittare dei cibi di stagione: ecco quindi i quindici must have dell'estate che vi daranno tutte le sostanze nutritive e sane di cui avrete bisogno. Primo tra tutti, riporta corriere.it, il basilico. E' un ottimo antiossidante ed è ricco di proprietà nut

dieta - la colazione per dimagrire e gli errori da non fare : La colazione è il pasto più importante della giornata, anche quando si è a Dieta. Per dimagrire e affrontare con il giusto sprint gli impegni quotidiani è d’obbligo non commettere errori. Cosa mangiare a colazione? Per prima cosa è fondamentale abbandonare alcuni preconcetti. Quando si è a Dieta infatti non bisogna tagliare troppo le calorie durante questo pasto, perché si rischierebbe di arrivare a pranzo affamati, concedendosi magari ...

Colazione e dieta - gli errori da non fare/ Non va saltata mai - nemmeno in regimi ipocalorici : Colazione e dieta, gli errori da non fare, ecco cosa sbagliamo quando ci sediamo a tavola per il primo pasto della giornata. Gli alimenti da vietare e quelle che invece sono consigliati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:39:00 GMT)

7 errori da non fare a colazione durante la dieta : Lo abbiamo visto diverse volte: saltare la prima colazione, o non farla per bene, ha un effetto sull’aumento di peso. Vale per ogni fascia d’età. Non basta: uno studio giapponese appena pubblicato ha per esempio messo in evidenza che le abitudini scorrette dei genitori, fra le quali proprio saltare la prima colazione, possono influenzare le abitudini alimentari dei figli, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo dell’obesità infantile. Gli ...

La dieta di Meghan Markle : vegana - ma non nel weekend : vegana sì, ma non nel weekend. Il corpo perfetto di Meghan Markle è frutto di una dieta molto particolare che sta spopolando in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il suo fisico scolpito ha incantato tutto il mondo, mettendo in ombra persino l’amatissima Kate Middleton, da sempre icona di bellezza. Eppure Meghan Markle non è affatto “rigida” quando si tratta di dieta, al contrario, ama assaporare ogni tanto qualcosa di buono (e ...

dieta : bere bevande zuccherate non aiuta a dimagrire : Quando si è a Dieta è sconsigliato bere bevande zuccherate in quanto non aiutano a dimagrire. Sono paragonate a pane e patate. Ecco perchè

dieta di coppia / Il regime alimentare dove se non si dimagrisce è colpa dell'uomo : Dieta di coppia, il regime alimentare dove se non si dimagrisce è colpa dell'uomo. Sempre più spesso le coppie affrontano la Dieta insieme, ma gli uomini incitano a smettere le loro donne.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:19:00 GMT)

Obiettivo "prova costume" : i 9 errori da non commettere quando si inizia la dieta : L’estate è alle porte ed è tempo della tanto temuta “prova costume”. Per arrivare in forma sulle spiagge molti ricorrono a diete lampo improvvisate o trovate su Internet. Ma attenzione! Queste...

La dieta mediterranea è salutare - ma i bambini la seguono in Svezia e non in Italia : Al Congresso della Società Europea dell’Obesità, che si è tenuto a Vienna dal 23 al 26 maggio 2018, sono stati presentati i dati di uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che dimostrano che la dieta mediterranea, alla quale si attribuiscono tanti vantaggi per la salute, viene seguita più in Svezia che in Italia e negli altri Paesi “mediterranei”. Al Congresso Europeo dell’Obesità sono stati presentati i risultati di uno studio ...

LA dieta DI LEMME A POMERIGGIO 5/ Lite col professor Lorenzetti : "Non ascoltate questo imbroglione" : La DIETA di Alberico LEMME a POMERIGGIO 5, la sfida del farmacista del celebre farmacista è stata vinta? “Una famiglia di obesi ha risposto al mio appello…”.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:40:00 GMT)