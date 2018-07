' Se ci sei tu' | il nuovo singolo di Rosa Chiodo

Se hai iPhone sei ricco - lo dice un nuovo studio - : ... Marianne Bertrand e Emir Kamenica, che hanno analizzato le tendenze di vari gruppi negli Stati Uniti, suddividendoli per reddito, istruzione, genere, razza e ideologia politica. I due economisti ...

Sporting Lisbona - ufficiale : Peseiro è il nuovo allenatore : Lisbona , Portogallo, - Ora è ufficiale: José Peseiro è il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona . Il tecnico, che prende il posto di Sinisa Mihajlovic , esonerato dopo appena 9 giorni, è stato ...

Giorgio Mastrota / “Sono di nuovo papà - ma dopo sei mesi sono già diventato nonno” : Giorgio Mastrota, intervistato dal settimanale nuovo, parla della nascita del nipotino Marlo, figlio della primogenita Natalia Jr, e di tutta la sua grande famiglia.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:30:00 GMT)

“sei stupenda. E questa foto è vita”. Nadia Toffa torna sui social con un nuovo look. La foto genera una vera esplosione di gioia : L’ultimo post su Instagram di Nadia Toffa era datato 10 giugno, il giorno del suo compleanno. In quell’occasione la Iena che da mesi lotta contro un tumore e che con il suo silenzio social aveva fatto preoccupare i fan, li aveva ringraziati tutti per gli auguri: “Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci. Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni ...

Nuovo scontro Salvini-Saviano. "sei ministro della malavita" : Il ministro dell'Interno aveva detto: "Togliergli la scorta? Valuteremo". Durissima replica dello scrittore. Fico: chi si oppone alle mafie deve essere protetto dallo Stato

Comportamenti al volante - Che guidatore sei? Partecipa a un nuovo studio per scoprirlo : Che tipo di guidatore sei? Qual è lemozione che più condiziona il tuo comportamento quando sei al volante? Per conoscere meglio le nostre abitudini in auto, lUnità di ricerca in Psicologia del traffico dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha messo a punto un questionario, al quale vi invitiamo a rispondere, contribuendo così allo svolgimento di uninteressante ricerca.Lunga esperienza. LUnità, con la quale Quattroruote ha avuto ...

Spagna : nuovo governo Sanchez si tinge di rosa - 11 ministri donne e sei uomini : A sorpresa, nella squadra ci sarà anche il primo astronauta spagnolo Pedro Duque, che sarà responsabile della Scienza e della Ricerca, aree punite negli ultimi anni dalle misure di austerità ...