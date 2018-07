Scontro tra moto e scooter | Nicola non ce l' ha fatta

I migranti della nave Diciotti - Conte e lo Scontro istituzionale tra Colle e Salvini : È stato l’asse Quirinale-Palazzo Chigi, con una telefonata arrivata direttamente dal presidente della Repubblica al premier Giuseppe Conte a sbloccare lo sbarco dei 67 migranti arrivati a Trapani sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, dopo il trasbordo dal rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi 5 giorni fa...

DICIOTTI - MIGRANTI SBARCATI A TRAPANI : “AVEVAMO PAURA”/ Ultime notizie - Scontro tra Salvini e Mattarella : DICIOTTI: 67 MIGRANTI SBARCATI a TRAPANI con l’intervento di Mattarella. Ultime notizie: due arrestati dopo l'ammutinamento della Vos Thalassa. Tensioni nel governo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Roma - Scontro tra due auto a Centocelle : tre feriti - uno è grave : scontro tra due auto, con un ferito grave e due feriti lievi, ieri sera in via di Centocelle. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del V Gruppo Prenestino. Nello scontro tra una Fiat 600 e una ...

Tragedia alle porte di San Severo : Scontro auto-moto - c'è una vittima : Tragedia alle porte di San Severo , dove una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della Statale 16 , da via Lucera, . Il fatto è successo intorno alle 19 circa: stando ad ...

Scontro treni : Toninelli - stiamo analizzando tratte - rivedremo concessioni se serve : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Un binario. Tanto dolore. Una tragedia assurda e inaccettabile. Sono venuto in Puglia per commemorare la strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato. Ho abbracciato i parenti in lacrime delle 23 vittime. E ho detto loro che gli interessi di un gestore ferroviario o di certi potentati locali non dovranno mai più prevalere rispetto alla sicurezza dei pendolari, dei cittadini che su quel binario ...

Scontro treni : Toninelli su luogo strage : ANSA, - CORATO, BARI,, 12 LUG - Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli nel giorno del secondo anniversario del disastro ferroviario avvenuto sulla tratta Corato e Andria, sul ...

Riforma pensioni - è Scontro tra esecutivo e opposizione su Quota 100 e flessibilità : Le ultime novita' sulle pensioni flessibili ad oggi 12 luglio 2018 vedono riaccendersi lo scontro politico, dopo che il Ministro del lavoro Di Maio è intervenuto facendo il punto della situazione in Parlamento. Il Governo ha confermato la volonta' di intervenire sul comparto garantendo dei nuovi strumenti di uscita anticipata [VIDEO] dal lavoro, ma il vero scontro con l'opposizione è sui dettagli. Al momento l'esecutivo sta ancora compiendo le ...

Dopo lo scandalo del party del primario sulla sanità campana è Scontro tra la Grillo e De Luca : Giulia Grillo ha visitato un reparto maternità realizzato nello stesso ospedale del mare, costato 4 milioni di euro ma mai utilizzato. 'De Luca vuole smantellarlo per portarlo altrove, ma per farlo ...

Nuovo Scontro tra Salvini e Saviano : "Da Saviano altri insulti, in arrivo altra querela ". Così in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'autore di Gomorra, che in un post su Facebook sulla questione migranti, ...

Lo Scontro tra Merkel e Trump in apertura del vertice Nato : Motivo per cui possiamo dire che adottiamo la nostra politica indipendente e prendiamo le nostre decisioni in modo indipendente'. La Germania, ha proseguito Merkel rispondendo alle accuse di Trump, '...

Fortnite : l'ultima immagine promozionale della Stagione 5 anticipa uno Scontro tra mondi : Domani si aprirà ufficialmente la Stagione 5 di Fortnite, e solo qualche minuto fa Epic Games ha pubblicato un'ultima immagine promozionale che questa volta fornisce un chiaro indizio sul tema della nuova Stagione dell'acclamato Battle Royale.Nei giorni scorsi, nel profilo Twitter di Fortnite, erano infatti apparse due immagini, una raffigurante una maschera dai connotati felini e un'altra in cui potevamo ammirare una bellissima ascia. ...

Scontro auto-tir Cassino-Sora : morta mamma 38enne/ Ultime notizie - incidente stradale : figlia di 3 anni grave : Scontro auto-tir Cassino-Sora: morta mamma 38enne, grave la figlioletta di 3 anni trasportata al Bambino Gesù di Roma. La piccola lotta tra la vita e la morte.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Incidenti stradali : Scontro moto-bici - due morti nel Riminese : Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Continua a leggere L'articolo Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese proviene da NewsGo.

Lavoro : Martella - Orfini non riduca tutto a Scontro tra correnti : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sorprende che il presidente del partito, Matteo Orfini, cerchi di ricondurre osservazioni di merito sul cosiddetto decreto dignità a uno scontro congressuale fra correnti. Sembra che, al contrario di quello che afferma, sia proprio lui a vedere tutto in questa particolare luce. Discutiamo di contenuti per favore ed evitiamo polemiche sterili e improduttive”. Lo dichiara Andrea Martella del Pd. ...