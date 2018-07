Sciopero Autostrade 22 e 23 luglio | tutti i dettagli

blogo

(Di venerdì 13 luglio 2018)di tutto il personale della rete Autostrade per l’Italia (Aspi) il 22 e 23prossimi e delle società di servizi collegate. L’agitazione è stata indetta in modo congiunto dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl che lamentano le rigidità aziendali relative alla trattativa "sulla contrattazione di secondo livello su temi normativi, occupazionali ed economici".Lodel personale di Autostrade del 22-23, lunedì e martedì, interesserà tutta la rete Aspi coinvolgendo i turnisti esattori del pedaggio, degli impianti, gli ausiliari alla viabilità e il personale del centro radio informativo.OrariAutostrade 22-23Le fasce di orario interessate dallosono dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 22e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 232018.Il personale non turnista, i tecnici e ...