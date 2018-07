Sciopero al magazzino Lidl per le condizioni di lavoro

Amazon - accordi con i sindacati : nuovi turni nel magazzino dello Sciopero del Black Friday : Amazon scende a patti con i sindacati italiani nel magazzino di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Il colosso dell’ecommerce ha siglato un accordo per riorganizzare i turni di lavoro nel più grande impianto logistico in Italia. Dal prossimo 17 giugno cambierà la gestione degli orari per i 1.656 dipendenti diretti del magazzino piacentino, finito nei mesi scorsi al centro dello sciopero del Black Friday. Le rappresentanze di ...