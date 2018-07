Schernisce il marito | “Hai il pene piccolo” | lui la uccide a coltellate | condannato

fanpage

(Di venerdì 13 luglio 2018) David Clark, 49 anni, dovrà trascorrere il resto della vita in carcere per l'omicidio della donna Melanie, 44enne inglese, madre di quattro figli, avvenuto il giorno di Capodanno. "Mi insultava sempre, non so perché mi diceva quelle cose" ha provato a giustificarsi l'uomo.