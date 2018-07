Sbarco a Trapani - striscione Casapound contro migranti : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Uno striscione con su scritto 'Stop immigrazione, difendiamo la nazione', a firma di Casapound Italia, è stato esposto nella notte sulla strada di fronte alla banchina Ronciglio del porto di Trapani, dove ieri sera sono sbarcati i 67 immigrati dalla nave 'Diciotti' del

Migranti : Sbarco nave Diciotti - Procura Trapani prosegue indagini : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Prima notte sulla terraferma per i 67 Migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, che sono sbarcati al porto di Trapani poco prima della mezzanotte di ieri dopo una giornata trascorsa in rada. I primi a scendere dalla nave, accompagnati da due uomini della Digos, sono stati due giovani uomini, indagati per violenza privata in concorso, per avere minacciato l’equipaggio della nave ...

Trapani : concluso ieri mattina lo Sbarco con 67 migranti : Si è conclusa ieri mattina, 12 luglio, l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti della guardia costiera. Gli agenti della Questura trapanese dello SCO (Servizio Centrale Operativo) di Roma a bordo della nave, hanno raccolto materiale per ricostruire il tentativo di dirottamento avvenuto tre giorni fa sul rimorchiatore Vos Thalassa. Dura reazione di Matteo Salvini Un episodio che innescato la durissima reazione del Ministro degli ...

Nave Diciotti a Trapani - Mattarella chiama Conte - sbloccato lo Sbarco dei migranti. «Stupore» al Viminale : Dopo un tira e molla durato tutto il giorno è cominciato alle 23 lo sbarco dei 67 migranti da Nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. A scendere per primi sul molo Ronciglio sono stati...

Trapani - iniziato lo Sbarco dei migranti : 23.18 Come annunciato dal premier Conte, è cominciato lo sbarco dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. Tra i primi a scendere sul molo Ronciglio i due indagati- un ghanese e un sudanese- per violenza privata continuata e aggravata ai danni del comandante e dell'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa. I due erano scortati dalla polizia.

La nave Diciotti è nel porto di Trapani - Conte autorizza lo Sbarco dei migranti : A volte bisogna fare scelte difficili, e credo che un uomo della caratura politica di Salvini debba prendersela con quelli più grossi di lui . C'è un problema che riguarda l'Europa - aggiunge - con ...

