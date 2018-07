Savona | il quartiere rosso di Villapiana si mobilita contro la nuova sede di Casapound

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nel dicembre del 2014, ilpiù popoloso popolare di, discuteva soprattutto di una bomba della Seconda Guerra mondiale: “Bomba o non bomba ogni giorno si alzano, si vestono, mangiano, guardano la televisione e vanno a dormire con lei che ‘dorme’ chiusa in un muro nel cortile del palazzo” scriveva sul Secolo XIX, Alberto Parodi “paura e ansia accompagnano le giornate di residenti, commercianti, inquilini, amministratori di condominio e avvocati. Da sessant’anni ci dormono sopra, ma c’è davvero l’ordigno nell’intercapedine in cortile”? Quattro anni dopo, la città depressa del nord, è scossa da una bomba politica molto più dirompente: l’apertura di unadiproprio ache sino a ieri era la roccaforte rossa di, che si era conquistata, combattendo, la medaglia d’oro della Resistenza. Due partecipatissime assemblee tenutesi alla ...