Sassari | dal centro trasfusionale dell’Aou un appello alla donazione

meteoweb.eu

: #Sangue, dal centro trasfusionale dell'Aou di #Sassari un appello alla donazione. Nel periodo estivo si riducono le… - sehmagazine : #Sangue, dal centro trasfusionale dell'Aou di #Sassari un appello alla donazione. Nel periodo estivo si riducono le… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) «Donate sangue, perché in estate non calano le esigenze dei pazienti e gli interventi chirurgici negli ospedali». È l’degli operatori deldell’Aou diche, a stagione estiva iniziata, sensibilizzano i cittadini su tematiche particolarmente sentite nella nostra isola, come la carenza di sangue e la necessità per molti pazienti di doversi sottoporre a trasfusioni periodiche. «Il primo pensiero va ai pazienti con talassemia – affermano i medici della struttura di via Monte Grappa –. Sono circa 1.500 in Sardegna con questa patologia che, periodicamente, devono sottoporsi a trasfusioni. A, tra adulti e bambini, assieme al reparto di Pediatria, seguiamo circa 120 utenti che ogni dieci giorni devono essere trasfusi». Esistono, però, anche altre forme di malattie, onco-ematologiche a esempio, che richiedono sedute trasfusionali. Il sangue ...