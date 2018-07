Sanità | parte in Veneto ‘Sicuri sotto il sole’ | pacchetto prevenzione

sportfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Nel mondo lo fanno già solo in Australia. Da oggi, per la prima volta in Italia, accade anche in: lae il turismo uniscono le forze per fornire ai milioni di vacanzieri che ogni estate affollano le spiagge un servizio di consulenza,e, se del caso, di cura, sulla salute della pelle, messa a rischio da comportamenti sbagliati, o eccessivi, nell’esporsi al sole.Il Progetto si chiama ‘Sicuriil Sole” ed è realizzato attraverso un protocollo dinariato,scritto dalla Regione tramite l’Ulss 4Orientale, che d’estate diventa la più grande Ulss d’Italia per cittadini (e turisti) assistiti e che da anni realizza iniziative che vannol’egida di ‘Vacanze in Salute”, da Confturismoe da una serie di partner privati operanti nell’area ...