Sanità | parte in Veneto ‘Sicuri sotto il sole’ | pacchetto prevenzione 3

Sanità : parte in Veneto ‘Sicuri sotto il sole’ - pacchetto prevenzione : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Nel mondo lo fanno già solo in Australia. Da oggi, per la prima volta in Italia, accade anche in Veneto: la Sanità e il turismo uniscono le forze per fornire ai milioni di vacanzieri che ogni estate affollano le spiagge un servizio di consulenza, prevenzione e, se del caso, di cura, sulla salute della pelle, messa a rischio da comportamenti sbagliati, o eccessivi, nell’esporsi al sole.Il Progetto ...

Sanità : parte in Veneto ‘Sicuri sotto il sole’ - pacchetto prevenzione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il pacchetto sanitario offerto da ‘Sicuri sotto il Sole” prevede di erogare alle persone che lo richiedono un visita specialistica dermatologica e consigli per difendere la salute della pelle quando un’errata esposizione al sole o la mancata protezione possono esporre a conseguenze anche gravi; la preparazione per il paziente di una scheda personalizzata con consigli a valenza ...

Sanità : Napoli - reparto chiuso per partecipare alla festa del primario : Sanità: Napoli, reparto chiuso per partecipare alla festa del primario Secondo quanto denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, è accaduto nella notte tra venerdì e sabato all’Ospedale del Mare. Il personale "si sarebbe organizzato tra ferie, turni, malattie, affinché nessuno potesse mancare ...