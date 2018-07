Sanità : M5S - governo ha garantito su conclusione piano rientro Calabria (2) : (AdnKronos) – Dal canto suo, Nesci, che ha replicato al sottosegretario Fugatti, ha ricordato che, su iniziativa della stessa parlamentare, negli ultimi 5 anni il Movimento 5stelle ha “segnalato alle Procure e alla Corte dei conti una quantità impressionante di storture, illegalità e disservizi”, rammentando che da vicepresidente della Camera l’attuale ministro Luigi Di Maio disse che la Sanità calabrese era stata usata ...

Sanità : interpellanza M5S - inviare ispettori su caso Brisinda a Crotone : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle solleva il caso dello stato del servizio sanitario in Calabria in un’interpellanza urgente del deputato Francesco Sapia, oggi in aula alla Camera, al ministero della Salute. “Per ben volte ho subito il trapianto di rene e sono dovuto andare fuori regione. L’emigrazione per cura costa ai calabresi 300 milioni l’anno”, denuncia Sapia a causa di disservizi dovuti ...

Sanità : interpellanza M5S - inviare ispettori su caso Brisinda a Crotone : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle solleva il caso dello stato del servizio sanitario in Calabria in un’interpellanza urgente del deputato Francesco Sapia, oggi in aula alla Camera, al ministero della Salute. “Per ben volte ho subito il trapianto di rene e sono dovuto andare fuori regione. L’emigrazione per cura costa ai calabresi 300 milioni l’anno”, denuncia Sapia a causa di disservizi ...

Politica. Sanità Romagna - M5S : "Convegno promuove modello integrato Ausl - è apertura al privato?" : 'Un passaggio 'strisciante' dalla Sanità pubblica a quella privata accreditata, che porterebbe i cittadini a pagare sempre di più per le spese sanitarie e a liste di attesa più lente': è il sospetto ...

INCHIESTA Sanità BASILICATA - ARRESTATO PITTELLA/ Presidente sospeso - guerra Pd-M5s : Gip - “garantiva favori” : Terremoto Pd in BASILICATA: ARRESTATO il Presidente della Regione Marcello PITTELLA, fratello di Gianni. Ultime notizie, INCHIESTA SANITÀ: Governatore ai domiciliari per falso si è sospeso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:12:00 GMT)

Sanità : M5s boccia bozza rete ospedaliera Sicilia - 'Piena di falle' : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - "La bozza della nuova rete ospedaliera consegnata da Razza ai sindacati rappresenta quasi una fotografia della rete attualmente vigente, partorita dal precedente governo, un piano, cioè, con decine di falle, stroncato della Corte dei conti". È fortemente negativo il pa

Sanità : Pettinari - M5s - - Geriatria Pescara 'scoppia'. Visita ispettiva vicepresidente Commissione Sanità in ospedale - Abruzzo in Video : Auspichiamo l'intervento delle autorità giudiziarie poiché davanti alle negligenze della politica regionale deve intervenire necessariamente un organo che tuteli il diritto alla salute. Anche se un ...

FT : Giuseppe Conte - un principiante della politica. Cottarelli : proposte M5S-Lega fattibili eliminando Sanità pubblica : Per il Financial Times il M5S e la Lega hanno proposto come premier un principiante della politica. Il titolo lo dice chiaro e tondo: "Political novice Giuseppe Conte proposed as Italy's Pm".La scelta dei due partiti su Giuseppe Conte desta curiosità mista a stupore in tutto il mondo, soprattutto se si considerano le volte in cui il M5S e la Lega si erano scagliati contro i governi tecnici, invocando governi che fossero prima di tutto politici, ...