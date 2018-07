Sanità : in corso dialogo tra Regione Veneto e Ministero su punti nascita (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il vero tema di oggi – aggiunge Zaia – è il dialogo, e un dialogo è stato avviato con il Ministero della Salute e il Ministro Giulia Grillo. Questa lettera ha l’obbiettivo di riportare la palla al centro. Noi proporremo osservazioni e progettualità perché i nostri punti

Sanità : Sicilia - via libera a concorso per 317 dirigenti anestesisti : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Via libera al concorso pubblico per 317 posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione nelle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Sicilia. L'assessore alla Salute Ruggero Razza ha firmato una direttiva indirizzata ai vertici del

Divieto Eterologa per coppia gay : ricorso Consulta/ Legge 40 e Azienda Sanitaria accusate di “discriminazione” : Fecondazione Eterologa, ricorso in Consulta di due donne gay: Legge 40 e Azienda Sanitaria di Pordenone accusate di "discriminazione di genere". Il caso e cosa è successo finora(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Sanità : Asp Catania - stabilizzati 56 dirigenti medici e concorso per 80 posti : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - stabilizzati, all’Asp di Catania, 56 dirigenti medici e sei dirigenti sanitari farmacisti.Salgono così a 289, fra personale dirigenziale e di comparto, le risorse professionali arruolate dall'Azienda nel corso dell’ultimo anno. "Procediamo nel percorso delle stabilizza

La Regione alle Università : "Un corso di laurea per assistenti sanitari" : Un corso di laurea per gli assistenti sanitari. Il sollecito arriva dall'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, che oggi , venerdì 8 giugno, ha incontrato una delegazione di assistenti ...

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso : Treviso, 5 giu. (AdnKronos) – ‘Ho dato incarico ai tecnici di studiare una revisione del sistema di gestione dei pronto soccorso (basato sui codici bianco, verde, giallo e rosso ndr) che possa superare la prassi dei codici-colore per rendere più veloce la presa in carico e la cura al malato. Puntiamo a ridurre, se non eliminare, le attese, quanto meno quelle che non dovrebbero esserci. La perfezione non esiste, ma alla perfezione ...

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Troppo spesso ‘ ha tenuto a sottolineare il Presidente della Regione ‘ quando si vuol alzare polveroni politici, la Sanità privata-convenzionata viene dipinta alla gente come un problema. Invece è tutto il contrario. Nel Veneto il rapporto con il sistema pubblico è virtuoso ed equilibrato: dove non arriviamo noi, arrivano loro e viceversa, e a guadagnarci è il paziente. Esempi virtuosi ...

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso : Treviso, 5 giu. (AdnKronos) - “Ho dato incarico ai tecnici di studiare una revisione del sistema di gestione dei pronto soccorso (basato sui codici bianco, verde, giallo e rosso ndr) che possa superare la prassi dei codici-colore per rendere più veloce la presa in carico e la cura al malato. Puntiam

Sanità : Zaia - al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Troppo spesso – ha tenuto a sottolineare il Presidente della Regione – quando si vuol alzare polveroni politici, la Sanità privata-convenzionata viene dipinta alla gente come un problema. Invece è tutto il contrario. Nel Veneto il rapporto con il sistema pubblico è virtu

Napoli : 'sequestro'sanitari per soccorso : 9.50 Un'ambulanza del 118è stata 'sequestrata' dal parcheggio dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e costretta a un intervento per un incidente mortale a un motociclista. Un gruppo di persone, arrivate in scooter all'ospedale, ha bloccato l'ambulanza, appena rientrata da un altro soccorso, e l'ha costretta a recarsi nei Quartieri Spagnoli. Il fatto è denunciato dall'associazione "Nessunto tocchi Ippopcrate", che ha raccolto la denuncia ...

Torino - concorso operatore socio-sanitario : 7200 per 20 posti/ Selezione attesissima : mancava da 10 anni : Torino, concorso operatore socio-sanitario: 7200 per 20 posti. Selezione attesissima: mancava da 10 anni. Le ultime notizie: il primo "taglio" con la pre-Selezione, poi le prove scritte(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:53:00 GMT)

Ospedali Riuniti 'FG' assume 137 Operatori Socio Sanitari per concorso pubblico Video : 3 La delibera che ha dato il via al concorso pubblico [Video] che dovra' espletarsi per far fronte alla carenza dei 137 posti di O.S.S. Operatore Socio Sanitario presso gli Ospedali Riuniti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia, è stata redatta dalla stessa Azienda, firmata dal Direttore Generale; dal Dir.Sanitario, Dir.Amministrativo, il Dirigente. l'Ufficio Concorsi, Assunzioni; e in to pubblicata sull'Albo Pretorio ...

Ospedali Riuniti 'FG' assume 137 Operatori Socio Sanitari per concorso pubblico : La delibera che ha dato il via al concorso pubblico che dovrà espletarsi per far fronte alla carenza dei 137 posti di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) presso gli Ospedali Riuniti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia, è stata redatta dalla stessa Azienda, firmata dal Direttore Generale; dal Dir.Sanitario, Dir.Amministrativo, il Dirigente. l'Ufficio Concorsi, Assunzioni; e in seguito pubblicata sull'Albo Pretorio informatico in data ...

Concorso Operatore Socio Sanitario : 137 posti in scadenza 7/6 - info e link utili Video : Si possono iniziare a presentare le domande per il nuovo Concorso per assunzioni di OSS pubblicato l’8 maggio in Gazzetta Ufficiale. Entro il 7 giugno prossimo, cioè nei canonici 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione i Gazzetta, gli aspiranti potranno utilizzare la procedura telematica predisposta per la partecipazione alla gara. Vediamo adesso nello specifico come fare per partecipare e tutto quello che bisogna sapere [Video]. Requisiti per la ...