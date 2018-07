Sanità | emergenza sangue in Sicilia | appello Anci e Avis ai sindaci

Sanità : Gallera - incontro con questore Milano su emergenza aggressioni : Milano , 9 lug. (AdnKronos) – Un incontro con il questore di Milano per provare a risolvere il problema delle aggressioni in Pronto soccorso dopo l’episodio all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. E’ l’iniziativa presa dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera , che ha convocato per il prossimo 24 luglio tutti i Direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche e delle aziende ...

La Regione non ha ancora individuato una nuova discarica - possibile emergenza sanitaria per i comuni della Srr Trapani Provincia Sud : sempre più urgente e indispensabile che tutti i cittadini facciano la differenziata. Solo in questo modo sarà infatti possibile limitare gli effetti di una nuova emergenza estiva». È quanto afferma il ...

Sanità : emergenza notturna a Capri - l’elicottero non si alza in volo per la nebbia : emergenza notturna a Capri: una persona colpita da infarto necessitava di trasferimento, in codice rosso, in una struttura sanitaria idonea. L’elicottero non è però riuscito ad alzarsi in volo a causa della nebbia: per condurre il paziente a Napoli è stato necessario ricorrere all’idroambulanza. Da Marina Grande è partita la motovedetta, dopo aver caricato il paziente, assistito da un medico e un’infermiera del 118. Il 69enne è ...