Sana e le altre | i precedenti di violenze e rifiuti di nozze combinate

Sana - Farah e le altre : i precedenti di rifiuto delle nozze combinate : Sana , Farah e le altre : i precedenti di rifiuto delle nozze combinate Quello della 18enne di origini pakistane tolta alla famiglia e messa sotto protezione dalla Questura di Brescia per il "no" al matrimonio combinato è l'ultimo di una serie di casi analoghi avvenuti di recente in Italia. Ecco gli ...

Sana Cheema - Farah e le altre vittime di simili femminicidi : Sana Cheema è stata uccisa in famiglia. Voleva sposarsi con un giovane italiano di origine pakistana, come lei. Aveva 25 anni. Viveva a Brescia ed era tornata in Pakistan a trovare i genitori, che però non lo accettavano, perché lui era già promesso sposo di un’altra. Tutte cose decise a tavolino, ma non dagli interessati. Roba da Medioevo, che tuttavia in alcune parti del mondo continua ad esistere, come ha ricordato il responsabile della ...