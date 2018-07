San Severo | moto contro auto sulla statale 16 | un morto nell' impatto frontale

A San Severo la festa più pazza d'Italia. "Corriamo sotto i botti per liberarci dal male" : "C' vdìm àu fnèl", mi dice un fujente col sorriso, felpa col cappuccio e un fazzoletto a mo' di mascherina antifumo e io non so se prenderlo come un augurio o una minaccia. In due giorni a San Severo, in provincia di Foggia, l'avrò sentito decine di volte. Ci vediamo al "finale". Il finale è la parte conclusiva di una batteria di botti, la più violenta della sequenza, quella dove la velocità ...