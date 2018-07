Samsung potrebbe presentare il suo nuovo smartwatch durante l’IFA 2018

Samsung Exynos 9820 potrebbe essere un octa-core dotato della tecnologia DynamIQ : Samsung Exynos 9820 potrebbe essere un SoC rivoluzionario, dotato di una CPU con processo produttivo a 7 nm e tecnologia DynamIQ. L'articolo Samsung Exynos 9820 potrebbe essere un octa-core dotato della tecnologia DynamIQ proviene da TuttoAndroid.

Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe usare il nome Samsung Galaxy Watch per il Samsung Gear S4. Ecco cosa sappiamo al momento

Secondo quanto riporta la pubblicazione sud coreana The Bell, Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre di una doppia fotocamera frontale.

Di Samsung Galaxy Note 9 si parla da un po', e tra un mese circa conosceremo in quali vesti e con quali contenuti proverà a far breccia negli appassionati

Secondo Samsung Turchia, Samsung Galaxy J3 (2017), J5 (2017) e J7 (2017) potrebbero ricevere l'update ad Android 8.0 Oreo con un ulteriore ritardo. Vediamo la roadmap aggiornata.

(foto: Lorenzo Longhitano) Quel che custodiamo nella memoria dello smartphone in alcuni casi è quanto di più intimo si possa immaginare, soprattutto se pensiamo alle fotografie, che siano state scattate con la fotocamera, salvate da Internet o ricevute da altri contatti. Per questo sta destando preoccupazione un bug emerso in queste ore a bordo di alcuni smartphone Samsung: un corto circuito software presente nell'app di messaggistica dei ...

Arrivano nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 9, il prossimo phablet della casa sud coreana atteso al test della presentazione tra poco più di un mese

Honor si starebbe preparando al lancio di un nuovo phablet, che potrebbe chiamarsi Honor Note 9 e che, stando agli ultimi rumor, dovrebbe montare un pannello Super AMOLED da 6,9 pollici di Samsung. Lo stesso Zhao Ming ne avrebbe confermato l'esistenza con un post sul social network cinese Weibo.

Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle feature principali del Samsung Galaxy Note 9. Ecco l'ultima

Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere veramente molto simile al predecessore secondo quanto riferisce il leaker Ice universe, già in passato autore di anticipazioni interessanti sui dispositivi del produttore.

Quale sarà il design dei prossimi Samsung Galaxy? Sembrano chiare le idee sui futuri smartphone dei sudcoreani, che non cederanno al fascino del notch e andranno a eliminare praticamente ogni bordo frontale. Ma non solo: si prospetta l'intrigante ipotesi di uno schermo secondario sul retro. Osservando le ultime immagini relativi ai prototipi prossimi venturi e riportate da Mobielkopen, sembra proprio che Samsung stia lavorando per ...

Samsung potrebbe essere al lavoro su nuove interessanti soluzioni legate a doppio display e cornici molto ridotte: ecco spuntare un paio di nuovi brevetti, diamogli un'occhiata.

Samsung Galaxy S10 potrebbe avvicinarsi al design di questo concept? Secondo le indiscrezioni riguardanti cornici sottili, capsula auricolare e sensore di impronte integrati nel display, il vero smartphone potrebbe anche risultare simile. Ci sperate?

In giornata è emersa un'indiscrezione secondo cui Samsung sarebbe intenzionata a portare la lockscreen "My Galaxy Stories", vista sugli smartphone Tizen, sui propri Galaxy con sistema operativo Android. Non è chiaro quando la nuova feature My Galaxy Stories verrà rilasciata per i dispositivi Android di Samsung, né se arriverà per tutti o solo per qualche budget-phone del brand.