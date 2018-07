Samsung Galaxy Note 9 | l' atteso smartphone Android è sempre più vicino RUMORS

Ecco Samsung Galaxy Note 9 a 360° in un video concept : Un video concept mostra quello che potrebbe essere il design del nuovo Samsung Galaxy Note 9. Linee meno tondeggianti rispetto alle ultime tendenze, vetro e metallo come materiali e la classica eleganza che contraddistingue la serie da sempre saranno davvero la formula che mamma Samsung avrà in serbo per il suo nuovo flagship in arrivo? L'articolo Ecco Samsung Galaxy Note 9 a 360° in un video concept proviene da TuttoAndroid.

Galaxy X debutto vicino : Samsung deve sbrigarsi - concorrenti agguerriti : Samsung è pronta a scommettere sul Galaxy X (per il momento chiamiamolo così) e sugli smartphone pieghevoli. Il rilascio del vice presidente Jay Y. Lee e delle scarse vendite del Galaxy S9 hanno portato nuova linfa alla divisione Mobile di Samsung che deve cambiare direzione se non vuole entrare in crisi. Samsung necessità di mosse audaci, Galaxy X potrebbe esserne una L’erede del fondatore di Samsung ha l’autorità e il pensiero ...

Davvero più vicino il Samsung Galaxy X : arrivano altre conferme : Il Samsung Galaxy X si sta realmente avvicinando, e potrebbe essere presentato, così com'è stato più volte detto, al CES 2019 di Las Vegas. Stando a quanto si legge su 'PhoneArena.com', Jay Y. Lee avrebbe in mente di annunciare un dispositivo rivoluzionario, capace di offrire una spinta di differenziazione nel settore mobile: sarà di fondamentale importanza riuscire a concretizzare il tutto prima che altri colossi, quali Apple ed alcuni OEM ...

Samsung Galaxy ricondizionato : quale comprare : Non c’è ombra di dubbio, quando si parla dei migliori smartphone è impossibile non menzionare la serie Samsung Galaxy – serie “S” e serie “Note” – degli smartphone dalle grandi prestazioni e dalle inedite funzionalità. In questo articolo infatti, vi guideremo all’acquisto di un Samsung Galaxy ricondizionato, definendo in primis cosa significa e quali garanzie ci sono nell’acquistare un ...

Lontanissimo l’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus di luglio? In USA problemi e ritiro : A che punto siamo con l'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus di luglio? Quando l'ex top di gamma potrà contare sulla patch di sicurezza del mese corrente? Le notizie in merito al prossimo passo da compiere sul device non sono affatto confortanti e per il modello distribuito in USA. In queste ore infatti si è assistito addirittura ad un ritiro del firmware per sopraggiunti problemi. Cerchiamo di capire bene quali siano gli errori imputabili ...

Pessimo 2018 per i Samsung Galaxy : smartphone più soggetti a guasti - ecco i più frequenti : Fino a questo momento è stato un 2018 davvero avaro di soddisfazioni per i Samsung Galaxy. Il produttore coreano, infatti, ha dovuto fronteggiare in primis un impatto sul mercato per i vari S9 e S9 Plus probabilmente non in linea con le proprie aspettative, fino ad arrivare ai risultati di una ricerca che sono trapelati oggi 13 luglio. La fonte è "State of Mobile Device Repair & Security" e la dice lunga sul particolare momento storico che ...

Buone notizie sul Samsung Galaxy Note 9 : il prezzo non sarà esorbitante : Probabilmente non avremo brutte sorprese al momento dell'annuncio del prezzo del Samsung Galaxy Note 9, che dovrebbe mantenersi pressoché sugli standard del Note 8, nonostante il passaggio ai 128GB di memoria interna. Ci si aspettava che il prodotto potesse sforare il tetto dei 1000 euro, ed attestarsi come il modello più caro di sempre della serie Note, ma forse il colosso asiatico sorprenderà tutti, mantenendo lo stesso ...

Nel colore Titanium Grey il Samsung Galaxy S9 : link d’acquisto e prezzo : Finalmente si veste della nuance Titanium Grey il Samsung Galaxy S9, sebbene solo per quanto riguarda la variante Plus da 256GB marchiata TIM. Trattasi di un colore molto raffinato, che dà l'idea di una certa sobrietà. Il produttore asiatico non è nuovo a questa variante cromatica, visto che l'ha già proposta in passato per gli altri suoi top di gamma, a partire dal Galaxy S3, nonostante si parlasse di una tonalità leggermente diversa. Volete ...

Male la batteria del Samsung Galaxy S7 dopo l’aggiornamento Oreo : le ultime del 12 luglio : Nelle ultime due settimane si è creata una situazione decisamente particolare per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. dopo una lunghissima attesa, infatti, il produttore ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo, mettendo la parola fine ad una lunga telenovela. I primi feedback sono stati molto incoraggianti, o comunque migliori di quanto ci si potesse aspettare considerando il fatto che parliamo di un device lanciato ...

Samsung Galaxy S9 Plus Titanium Gray arriva in Italia con TIM : Samsung Galaxy S9 Plus arriva in Italia anche nella colorazione Titanium Gray, disponibile solo nei negozi TIM (almeno per ora) e solo in versione da 256 GB di memoria interna. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus Titanium Gray arriva in Italia con TIM proviene da TuttoAndroid.

Samsung al lavoro su Samsung Galaxy J6+ con Snapdragon 450 : Sembra che Samsung sia in procinto di lanciare un nuovo dispositivo della gamma J, Samsung Galaxy J6+, operante su un processore Qualcomm Snapdragon 450. […] L'articolo Samsung al lavoro su Samsung Galaxy J6+ con Snapdragon 450 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J6 e Galaxy A7 (2017) iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 : Samsung Galaxy J7 e Samsung Galaxy A7 (2017) hanno iniziato ad aggiornarsi con le nuove patch di sicurezza di luglio 2018 in diverse parti del mondo. L'articolo Samsung Galaxy J6 e Galaxy A7 (2017) iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 - cresce l'attesa per il top di gamma Samsung (RUMORS) : Note 9 sarà il prossimo flagship di casa Samsung. I principali siti di informazione stano facendo trapelare un bel po' di rumors. L'atteso smartphone Android non dovrebbe differire molto dal predecessore. Com'è ovvio che sia, però, non mancheranno le novità. Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più su Samsung Galaxy Note 9. Galaxy Note 9, il design scelto da Samsung Per quanto riguarda la zona frontale di Note 9, il diretto concorrente ...

Galaxy S9 andato a fuoco - per Samsung torna l’incubo batterie? : Un Galaxy S9 andato a fuoco, l’incubo batterie sta per tornare? Samsung afferma di no e che si tratta di un episodio isolato, ma ancora un dispositivo dell’azienda sudcoreana dimostra di prendere fuoco troppo facilmente nonostante le rassicurazioni della società sui controlli. Galaxy S9 a fuoco Era agosto del 2016, sono passati due anni, quando è iniziato l’incubo batteria che ha portato al ritiro e poi allo stop della ...