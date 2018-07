Sampdoria | la lettera da brividi di Torreira | lacrime per i blucerchiati

calcioweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il centrocampistasaluta laper indossare la maglia dell’Arsenal, ecco lada: “Addio è una parola troppa grossa, perciò vi dirò solo arrivederci. Lo farò perché laè stata la mia famiglia per due stagioni e resterà per sempre nel mio cuore. Vi dico arrivederci perché, anche se sarò lontano, non potrò mai dimenticare l’importanza di avervi avuto dalla mia parte, tutti, fin dal primo allenamento in cui ho indossato la maglia più bella del mondo. Tifosi, presidente e società, mister, staff e compagni, dipendenti e collaboratori. Sono cresciuto tanto in questi due anni, mi avete accolto, mi avete dato fiducia e fatto sentire uno di voi. E, uno di voi, lo resterò per davvero. Ciao, grazie e arrivederci,. Avrete per sempre un tifoso in più. Un abbraccio, Lucas”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...