Sampdoria | accordo con la Juve per Audero

“Hey organizziamo un’amichevole?” - Sampdoria e Parma in contatto su Twitter : botta e risposta social - c’è l’accordo [GALLERY] : Sampdoria e Parma hanno organizzato la prima amichevole via Twitter della storia: le due squadre, dopo un botta e risposta social , si sono date appuntamento il 28 luglio al Briamasco Al tempo dei social , anche le amichevoli estive si organizzato su… Twitter ! Non ci credete? Basta controllare la nostra gallery nella quale scoprirete un particolare botta e risposta social nel quale la Sampdoria e il Parma (amiche di vecchia data) si sono ...

Napoli - incontro con Torreira : si cerca accordo diverso dalla clausola - la Sampdoria “ascolta” : Lucas Torreira potrebbe essere il sostituto di Jorginho al Napoli dato che l’italiano sembra in procinto di firmare con il Manchester City Il Napoli si è gettato a capofitto su Lucas Torreira dopo aver quasi concluso la cessione di Jorginho al Manchester City. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al ...