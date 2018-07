Salvini | nuovo barcone diretto in Italia non potrà attraccare

Salvini cerca riscatto dopo lo schiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

Nuovo scontro Saviano-Salvini su Twitter - e il ministro annuncia querela : Nuovo battibecco online tra Roberto Saviano e Matteo Salvini, e questa volta il ministro dell'Interno annuncia querela. Il motivo è l'ultimo post su Twitter dello scrittore, che dà a Salvini del "ministro della Mala Vita", in una foto che vede affianco al titolare del Viminale il ministro di Giustizia Bonafede. Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a ...

Tanto si andrà di nuovo a votare. E tutto congiura a favore di Salvini : “Guardando la faccia di Cesare Previti sarei indotto a ritenere la fisiognomica una scienza esatta!” motteggiava Paolo Sylos Labini, grande economista e uomo “vertical” (oltre che uno dei miei rari maestri). Forte di questo insegnamento sull’importanza decisiva del linguaggio corporale e della mimica, azzardo a dire che le rispettive espressioni dei nostri due vice premier non promettono niente di buono; nell’abituale e mai notata ...

IL NUOVO PIANO DI Salvini/ Spaccare M5s (coi migranti) e governare con un po' di berluscones : Non mancano delle crepe all'interno del Governo Lega-M5s. E Matteo SALVINI sembra essere al centro dei dissidi con una chiara strategia politica. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:00:00 GMT)CAOS NOMINE/ Tutti i nomi del valzer che divide M5s e Lega, di S. LucianoDALLA CINA/ Lao Xi: è Savona il premier occulto dell'Italia

Nuovo scontro tra Salvini e Saviano : "Da Saviano altri insulti, in arrivo altra querela ". Così in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'autore di Gomorra, che in un post su Facebook sulla questione migranti, ...

Nuovo scontro Saviani-Salvini. Vice premier : 'Querelo' : Nuovo botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. "Il Ministro della Mala Vita - scrive Saviano su Facebook - dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non ...

Migranti : Bussolati (Pd) - colpa di Salvini se Milano di nuovo in emergenza : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Da due anni non avevamo a Milano il problema dei cosiddetti transitanti. Che cosa è cambiato? Che c’è al Governo Salvini con le sue politiche boriose e inefficaci". Lo dichiara il segretario del Pd metropolitano milanese e consigliere regionale Pietro Bussolati in meri

Matteo Salvini - nuovo attacco della Trenta : 'Faccia le cose anzichè stare sempre sui giornali' : Il caso 'è chiuso' ha detto lo stesso Matteo Salvini ieri, dopo aver incontrato il premier conte e il collega vicepremier Di Maio. Quello con la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che si era ...

Migranti - giovedì il vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì nuovo incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Nuovo scontro Salvini-Saviano : Nuovo scontro a distanza tra Matteo Salvini e Roberto Saviano . Interpellato ancora una volta sulla possibilità che venga tolta la scorta allo scrittore napoletano , il vicepremier leghista, in ...

Gemitaiz di nuovo contro Salvini e la Lega : 'Fate schifo al c***o - mi vergogno' (VIDEO) : Nelle ultime ore Gemitaiz è tornato a scagliarsi in maniera netta ed inequivocabile contro la Lega ed i suoi sostenitori, ponendo particolare attenzione alle politiche sull'immigrazione e contestando con fermezza la linea dura mantenuta dal Governo italiano nell'ultimo periodo. Nei giorni scorsi il rapper aveva gia' manifestato il suo pensiero, ed era stato duramente contestato da un'ampia fetta del suo pubblico, che non aveva visto di buon ...