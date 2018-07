Salvini in mutande dopo il caso Diciotti

Salvini : "Ridurrò mafiosi in mutande" : "Per la prima volta questo Ferragosto lo passerò organizzando a San Luca, in Calabria, un comitato per la sicurezza pubblica". Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini , intervistato da Rtl ...

Matteo Salvini : “La ‘ndrangheta è una merda - un cancro. Porterò via anche le mutande a questa gente” : A Palmi, durante la visita a un bene confiscato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha confermato che la lotta contro la criminalità organizzata sarà prioritaria nella sua azione: "La 'ndrangheta è una merda, un cancro, che si è allargato a tutta l'Italia. Io però continuerò a combatterla fino a che non avremo portato via anche le mutande a questa gente".Continua a leggere

Matteo Salvini ai mafiosi : “L’Italia non sarà più il vostro Paese - vi sequestreremo anche le mutande” : Matteo Salvini si scaglia contro la mafia e i mafiosi: "Messaggio chiaro ed evidente ai bastardi mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti: l'Italia non sarà più il vostro Paese. Dedicherò ogni mia energia provando a sequestrarvi anche le mutande che portate addosso", afferma il ministro dell'Interno prima di tuffarsi nella piscina di una villa confiscata alla mafia.Continua a leggere