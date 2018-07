Salvini | ' Diciotti? Nessuno scontro | ma tiro dritto Entro l' estate taglio ai fondi per

Diciotti - Boldrini accusa : "Salvini inadeguato. Grazie al Colle" : Arriva da una nota firmata dall'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, una dura critica all'operato del ministero dell'Interno nello scontro sui migranti che si trovavano a bordo della nave ...

DICIOTTI - MIGRANTI SBARCATI A TRAPANI/ Ultime notizie - Mattarella scavalca Salvini? Di Maio “bene Quirinale” : Nave DICIOTTI con a bordo 67 MIGRANTI attracca nel porto di TRAPANI: Mattarella chiama Conte che garantisce permesso di sbarco, irritazione del Viminale. Salvini smentisce il tutto(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:15:00 GMT)

Diciotti - Di Maio : "Rispettare Mattarella" | Ma Salvini fa il duro : andrò fino in fondo : Se Salvini "abbia esagerato o meno non mene frega niente, la cosa importante e' che con l'intervento del presidente si sia sbloccata la situazione". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio. Ma il ministro dell'Interno non ci sta: farò di tutto per difendere la sicurezza degli italiani

Migranti - Salvini : 'Su Diciotti andrò fino in fondo' : Sulla Diciotti "andrò fino in fondo, fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia". Lo ha detto Matteo Salvini, sottolineando che come "ministro dell'Interno farò di tutto per difendere ...

Diciotti - Salvini : andrò in fondo. Di Maio : rispettare decisione Colle - : Dopo lo sbarco a Trapani dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera, autorizzato da Mattarella, il ministro dell'Interno minaccia: "Proseguo finché qualcuno non verrà assicurato alla ...

Nave Diciotti - Di Maio : "Rispetto Mattarella". Salvini : "Vado fino in fondo" : Posizioni diverse dei due vicepremier rispetto alla questione migranti. Martina: "Il ministro dell'Interno si dimetta" Il Colle chiama Conte, Salvini s'infuria - di E. M. COLOMBO

Nave Diciotti - Salvini : andrò fino in fondo - sorpreso da Quirinale : Roma, 13 lug., askanews, - Sulla vicenda dello sbarco dei migranti a Trapani dalla Nave Diciotti 'andrò fino in fondo, fino a che qualcuno non verrà assicurato alla giustizia. Il ministro dell'Interno ...

Salvini : su Diciotti andrò fino in fondo : 9.51 Sulla vicenda della nave Diciotti "andrò fino in fondo,fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia. se ci sono state violenze,qualcuno deve pagare". Lo ha detto il ministro dell' Interno Salvini, che aggiunge: "Farò di tutto per difendere la sicurezza degli italiani. Quello che sto facendo è bloccare partenze, sbarchi e morti". Il Presidente "non si è mai intromesso in quello che ho fatto come ministro. Se comunque vuole ...

Nave Diciotti - Salvini : andrò fino in fondo - sorpreso da Quirinale : Roma, 13 lug., askanews, - Sulla vicenda dello sbarco dei migranti a Trapani dalla Nave Diciotti "andrò fino in fondo, fino a che qualcuno non verrà assicurato alla giustizia. Il ministro dell'Interno ...

Migranti - Salvini : «Sulla Diciotti lavorerò finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia» : «Andrò fino in fondo finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia». Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, sulla vicenda della nave Diciotti e dei Migranti...

Migranti - Salvini : 'Sulla Diciotti lavorerò finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia' : 'Andrò fino in fondo finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia'. Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, sulla vicenda della nave Diciotti e dei Migranti sbarcati stanotte a ...

Migranti - tensione Salvini-Colle : Mattarella sblocca sbarco Diciotti : «Va bene presidente. Risolveremo il problema, la situazione è monitorata e sotto controllo». Alle otto di sera, appena rientrato nella Capitale a conclusione del vertice Nato di...

Diciotti - Di Maio sta con Mattarella : 'Bene l'intervento. Salvini esagera? Non me ne frega niente' : L'intervento di Sergio Mattarella per sbloccare il caso della Diciotti terremota il governo. Non solo lo 'stupore' espresso da Matteo Salvini . Già, perché il mattino dopo arrivano anche le ...

Diciotti - migranti sbarcati a Trapani - la sblocca Mattarella?/ Ultime notizie - Salvini smentisce : “E' falso" : Nave Diciotti con a bordo 67 migranti attracca nel porto di Trapani: Mattarella chiama Conte che garantisce permesso di sbarco, irritazione del Viminale(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:00:00 GMT)