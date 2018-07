Salvini | Barcone con 450 a bordo | non può e non deve arrivare in

Salvini : barcone con 450 a bordo - non qui : ... e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia".Così il ministro dell'Interno,Salvini,su Facebook "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo ...

